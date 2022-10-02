Комтранс: Водитель автобуса не успел затормозить на Волхонском шоссе, когда на дорогу выбежал нетрезвый мужчина

Комитет по транспорту Петербурга рассказал, при каких обстоятельствах под колесами пассажирского автобуса погиб пешеход.
Как сообщили «Фонтанке» 2 октября в пресс-службе ведомства, 36-летний пострадавший мужчина без определенного места жительства был нетрезв. Он, по предварительной информации, выбежал на проезжую часть Волхонского шоссе вне пешеходного перехода и оказался под колесами автобуса.
В компании «Домтрансавто», которая обслуживает маршрут, уточнили, что водитель автобуса 147-го маршрута отъезжал от остановки, когда произошло ДТП. 59-летний водитель за рулем уже 40 лет и нарушений ПДД во время работы на маршрутах за ним нет.
«Фонтанка» писала, что голубой автобус сбил пешехода на Волхонском шоссе накануне около девяти вечера.