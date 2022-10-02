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    Комтранс: Водитель автобуса не успел затормозить на Волхонском шоссе, когда на дорогу выбежал нетрезвый мужчина

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    Комитет по транспорту Петербурга рассказал, при каких обстоятельствах под колесами пассажирского автобуса погиб пешеход.

    Как сообщили «Фонтанке» 2 октября в пресс-службе ведомства, 36-летний пострадавший мужчина без определенного места жительства был нетрезв. Он, по предварительной информации, выбежал на проезжую часть Волхонского шоссе вне пешеходного перехода и оказался под колесами автобуса.

    В компании «Домтрансавто», которая обслуживает маршрут, уточнили, что водитель автобуса 147-го маршрута отъезжал от остановки, когда произошло ДТП. 59-летний водитель за рулем уже 40 лет и нарушений ПДД во время работы на маршрутах за ним нет.

    «Фонтанка» писала, что голубой автобус сбил пешехода на Волхонском шоссе накануне около девяти вечера.

    © Фонтанка.Ру

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