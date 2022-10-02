    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, вос

    758мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd55.3eur52.74
    Беженцы на границеПрисоединение территорийМобилизация в ПетербургеКак готовят мобилизованныхОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Автобус задавил пешехода, который брел вдоль дороги на юге Петербурга

    4392
    4 комментария

    Голубой автобус снова попал в сводки происшествий: в Московском районе под его колеса попал пешеход.

    ДТП произошло накануне около девяти вечера на Волхонском шоссе, стало известно «Фонтанке» 2 октября. По предварительной информации, автобус, за рулем которого был 59-летний водитель, сбил мужчину, который шел про краю проезжей части.

    Пешеход, 36-летний мужчина, от полученных ранений скончался на месте.

    Водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 8 раз.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close