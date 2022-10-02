Автобус задавил пешехода, который брел вдоль дороги на юге Петербурга

Голубой автобус снова попал в сводки происшествий: в Московском районе под его колеса попал пешеход.

ДТП произошло накануне около девяти вечера на Волхонском шоссе, стало известно «Фонтанке» 2 октября. По предварительной информации, автобус, за рулем которого был 59-летний водитель, сбил мужчину, который шел про краю проезжей части.

Пешеход, 36-летний мужчина, от полученных ранений скончался на месте.

Водитель автобуса привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 8 раз.