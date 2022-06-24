Санкции и фланцы. Где нашли причины горящих автобусов в Петербурге

Компания МАЗ не ответила «Фонтанке» о причинах двух пожаров в автобусах за месяц, но ответила Смольному. Дело во фланцах.

По данным «Фонтанки», письмо из Белоруссии пришло в Петербург накануне. В нем говорится, что всего автобусов МАЗ 203-й серии на сжиженном метане (куда входят и 2 сгоревших МАЗ-203947) в Петербурге более 200.



По видеоматериалам производитель делает вывод, что возгорание в обоих случаях началось в моторном отсеке, вследствие попадания масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.

Компания настаивает, что эта система не менялась с 2005 года и зарекомендовала себя как надежная. Однако «есть вероятность», что из-за санкций и нарушения логистики произошла замена привычных комплектующих. В Колпинском парке уже осмотрели машины и решили, что так и есть. Теперь подвижной состав пройдет повторный аудит.