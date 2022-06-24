Санкции и фланцы. Где нашли причины горящих автобусов в Петербурге

Компания МАЗ не ответила «Фонтанке» о причинах двух пожаров в автобусах за месяц, но ответила Смольному. Дело во фланцах.
По данным «Фонтанки», письмо из Белоруссии пришло в Петербург накануне. В нем говорится, что всего автобусов МАЗ 203-й серии на сжиженном метане (куда входят и 2 сгоревших МАЗ-203947) в Петербурге более 200.
По видеоматериалам производитель делает вывод, что возгорание в обоих случаях началось в моторном отсеке, вследствие попадания масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.
Компания настаивает, что эта система не менялась с 2005 года и зарекомендовала себя как надежная. Однако «есть вероятность», что из-за санкций и нарушения логистики произошла замена привычных комплектующих. В Колпинском парке уже осмотрели машины и решили, что так и есть. Теперь подвижной состав пройдет повторный аудит.
Главной причиной называют течь гидравлической жидкости из фланцев гидропривода. МАЗ начал изготавливать аналоги этих фланцев. Детали на собранных автобусах будут заменены, новые партии дополнительно проверят.
За две недели в Петербурге сгорели два газомоторных автобуса МАЗ-203947 перевозчика «Домтрансавто». При этом пострадавших не было, топливная система оказалась не повреждена.
Подробнее в материале «Фонтанки».