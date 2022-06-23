Делай МАЗ, делай два. Почему в Петербурге горят автобусы

В Петербурге сгорел второй за месяц импортозамещенный газомоторный автобус. Отсутствие пострадавших позволяет чиновникам искать плюсы, а комментаторам с легким сердцем иронизировать над перевозчиком, коверкая его название в «Дымтрансавто».



Пассажирский МАЗ лазурного цвета c бортовым номером 38143 полыхал утром 23 июня на Светлановском проспекте. Пострадавших не оказалось: водитель своевременно вывел пассажиров, вызвал скорую, которая никому не пригодилась, и пожарных, которые пригодились, но машину не спасли. В общем целиком повторился сюжет двухнедельной давности на Витебском проспекте. Настолько целиком, что возникают вопросы.



Перевозчик «Домтрансавто» рассказал «Фонтанке», что оба раза у него горели белорусские автобусы одной и той же модели — МАЗ-203947 на сжиженном природном газе. Первый комиссия производителя увезла еще несколько дней назад. Увезет и второй, пока из Минска в Петербург, по данным «Фонтанки», направлены шесть специалистов. Предполагается повторный аудит подвижного состава, а конкретную партию машин, в составе которой приехали невезучие автобусы, отправят на экспертизу.

«Домтрансавто» — третий по количеству маршрутов коммерческий перевозчик в Петербурге, который заключил с городом контракты в рамках новой модели транспортного обслуживания. С апреля по июнь он перевез более 2,7 млн пассажиров. По условиям контрактов, использовать перевозчик может только новые автобусы на экологичном топливе — сжиженном или компримированном природном газе. Всего их будет 1 244 от разных производителей. «Фонтанка» рассказывала о том, как «Домтрансавто» приходило на петербургский рынок, и о том, что ее принято связывать с окружением Александра Колокольцева, сына министра внутренних дел. Они не аффилированы напрямую, но, к примеру, «Домтрансавто» раньше было прописано в Домодедово, на улице Промышленной, 37. Этот же адрес был у компании «Ранд-Транс», которой владел Михаил Наугольных, бывший собственник ООО «Альфа Грант». Сейчас «Альфа Грант» принадлежит Марку Рахманину, в прошлом директору ООО «Бургер Стрит М», которое учреждал Александр Колокольцев.



Экспертиза — это обязательная программа по горячим следам. Но уголовных дел нет, так как нет пострадавших. И это, пожалуй, единственный позитив в данном случае. «Мы увидели эффективность системы пожаротушения и контроля в газомоторном автобусе, никто из пассажиров не пострадал. Даже в такой ситуации с баллоном ничего не случилось, горел моторный отсек, оттуда пошло в салон. Все клапаны отработали, система тоже», — говорил в интервью «Фонтанке» профильный вице-губернатор Кирилл Поляков.



В самом «Домтрансавто» подтвердили, что топливный бак не поврежден в обоих случаях, горело изначально в моторном отсеке. «Чем хорош сжиженный газ, он не взорвется, криобак неоднократно изолирован, поэтому СПГ и является самым безопасным топливом», — заявил представитель компании Евгений Старшинов, он отвечает за деятельность предприятия в Петербурге. Собеседник, близкий к транспортному блоку, отметил, что в прошлый раз, на Витебском, бак и после пожара остался наполовину заполнен.



В комитете по транспорту, чей «подвед» «Организатор перевозок» является заказчиком по контрактам с перевозчиками, отметили, что для подтверждения технической исправности подвижного состава существуют специализированные органы сертификации, которые проводят работу по тестированию транспорта и выдают заключение о его допуске к эксплуатации. «Условиями государственных контрактов предусмотрены документальная проверка, визуальный осмотр и проверка комплектации транспортного средства на предмет соответствия требованиям госконтракта», — подчеркнули там.



Судить со стороны, что случилось в моторном отсеке, сложно, результаты экспертизы обещают опубликовать только после ее завершения. МАЗ-203947 — как и МАЗ-203047, МАЗ-203948 — сертифицированы совсем недавно. Как сообщали СМИ, криобак там размещен за перегородкой в заднем свесе. Все петербургские МАЗ-203947 построены в 2022 году, конкретную комплектацию делали под Петербург — в одобренном цвете и с предписанным набором бортового оборудования. На профильных форумах, посвященных подвижному составу, указаны более 90 единиц этой модели у «Домтрансавто». Там же отмечают, сходство конструкций МАЗ-203947 с МАЗ-203945 и МАЗ-203С45, которые закупал не только «Домтрансавто», но и «Третий парк». «Фонтанка» направила вопросы в пресс-службу МАЗ в 10 утра 23 июня, на момент публикации ответа нет. Автобус выгорает на порядок быстрее.



Источники, с которым пообщалась «Фонтанка», отмечают, что огонь при пожаре вырывается с левой стороны, тогда как доступ к топливному баку расположен со стороны пассажирских дверей в задней части автобуса. То есть дело, вероятно, действительно не в топливной системе.

«Запросто может быть перегрев чего-либо, могли неверно проложить трубку или патрубок, — больше гадает один из собеседников. — Он, к примеру, касается нагревающихся частей, того же выпускного коллектора. То есть горения газа нет, а страдают все сгораемые части автобуса. Там же очень много пластика и других материалов. Назвать это «сработала система пожаротушения» язык не поворачивается, но криобак остается целым».

Еще один собеседник, близкий к расследованию причин, отмечает другой возможный вариант, тоже не связанный напрямую с типом топлива: «Там же масляная магистраль проходит, шланг между редуктором и насосом. Ну вот и представьте, что он перегнулся, треснул, отлетел, масло льется на разогретый коллектор — и пошло в салон».

