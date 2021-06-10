Серьезный пожар, случившийся у станции метро «Беговая» в Петербурге днем 10 июня, попал в объектив камеры наблюдения от начала и до конца.

На видео, имеющемся в распоряжении «Фонтанки», видно, как автобус подъезжает к остановке на улице Савушкина, а за ним вьётся пока еще легкий и светлый шлейф дыма. Дымит явно где-то в задней части машины. Как сообщалось ранее, водитель высадил на остановке всех пассажиров — около 20 человек — и вызвал МЧС.