Серьезный пожар, случившийся у станции метро «Беговая» в Петербурге днем 10 июня, попал в объектив камеры наблюдения от начала и до конца.
На видео, имеющемся в распоряжении «Фонтанки», видно, как автобус подъезжает к остановке на улице Савушкина, а за ним вьётся пока еще легкий и светлый шлейф дыма. Дымит явно где-то в задней части машины. Как сообщалось ранее, водитель высадил на остановке всех пассажиров — около 20 человек — и вызвал МЧС.
Постепенно дым начинает густеть и чернеть, и вскоре от автобуса уже валит огромный столб черного дыма, который был виден за несколько кварталов. К этому моменту от горящего автобуса успели отогнать стоявшую перед ним машину и остановившихся помочь очевидцев и, судя по видео, перегородить проезд. Вскоре на место прибыли пожарные и под взглядами зевак потушили пламя.
Автобус восстановлению не подлежит. В пресс-службе «Третьего парка» «Фонтанке» рассказали, что его доставят в парк, где специальная комиссия установит причину возгорания.