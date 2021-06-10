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На севере Петербурга загорелся автобус. Эпизод, как пламя пожирает его бока, попал на видео

Видео: Автобус горит на улице Савушкина в Петербурге

Около полудня у станции метро «Беговая» загорелся рейсовый автобус № 101.

Пока он дымил, из салона вывели пассажиров: их было порядка 20 человек.

Читатель «Фонтанки»

Как сообщили 10 июня в пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре на улице Савушкина, 126, поступило в 12:08. Рейсовый автобус выгорел по всей площади. В 12:23 пожар ликвидирован.

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Сведения о пострадавших не поступали.

Район пожара весь пропах гарью, дым, как уточняют очевидцы, рассеивается.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Третьего парка», автобус задымился во время движения. Водитель остановил его, высадил пассажиров и вызвал МЧС. Автобус сейчас будут транспортировать в парк, чтобы специальная комиссия установила причину возгорания. Восстановлению транспортное средство не подлежит.

Читательница «Фонтанки»

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Комментарии (8)

Gorodskoy88
Вот на таких автобусах будем ездить через год.
Obseerv
От прохожих теперь не дождёшься помощи - все снимают, когда горит или убивают...
tannacat
Хорошо, что не газобус....
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