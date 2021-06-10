Пока он дымил, из салона вывели пассажиров: их было порядка 20 человек.
Читатель «Фонтанки»
Как сообщили 10 июня в пресс-службе МЧС, сообщение о пожаре на улице Савушкина, 126, поступило в 12:08. Рейсовый автобус выгорел по всей площади. В 12:23 пожар ликвидирован.
Сведения о пострадавших не поступали.
Район пожара весь пропах гарью, дым, как уточняют очевидцы, рассеивается.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Третьего парка», автобус задымился во время движения. Водитель остановил его, высадил пассажиров и вызвал МЧС. Автобус сейчас будут транспортировать в парк, чтобы специальная комиссия установила причину возгорания. Восстановлению транспортное средство не подлежит.
Читательница «Фонтанки»