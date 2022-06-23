    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, ю-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd53.28eur55.83
    Как поехать в МариупольПогода шепчет: на шашлыкиСвободная кассаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Пассажирский автобус полыхал утром на севере Петербурга. Пассажиры успели покинуть салон

    6511
    14 комментариев

    Пятнадцать человек спешно покинули пассажирский МАЗ, который загорелся утром в Выборгском районе. Светлановский проспект перекрыт.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 23 июня, сообщение о возгорании автобуса маршрута 98 у дома 8 по Светлановскому проспекту поступило в 8:44.

    «МАЗ» на газовом оборудовании горел по всей площади. К 9 утра пожар был локализован, пострадавших нет.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    По данным «Фонтанки», автобус обслуживает ООО «Домтрансавто». 10 июня их же пассажирский «МАЗ» горел на Витебском проспекте.

    ПоделитьсяПоделиться

    Из-за пожара на Светлановском проспекте образовалась плотная пробка от проспекта Энгельса. «Даже не пытайтесь ехать сюда, люди объезжают по тротуару», — предупреждают пользователи «Яндекс.Карт». «Движение автомобилей организовали по тротуару», — подтверждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, «Домтрансавто» — третий по объему контрактов частный перевозчик из тех четырех, что вошли в новую модель транспортного обслуживания. С апреля, когда ее начали внедрять, предприятие перевезло 2,7 млн пассажиров. При этом на коммерческой маршрутной сети, которая переходит в новую модель, используются только газомоторные автобусы. Третий этап — самый масштабный — назначен на 15 июля, когда в город выедут 1244 газомоторных автобуса.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (14)

    Shaloon_70
    Тому, кто эти МАЗы проектировал, руки на задницу пересадить нужно! И я не даже не о том, что они на газу. В салон входишь и создается полное впечатление провала в прошлое, эдак в начало 80-тых. Только наличие валидаторов и отсутствие гремящих мелочью касс намекает на современность.
    Alex000
    "15 июля в город выедут 1244 газомоторных автобуса"
    ...
    ...
    ...
    Ну, всем ещё на ОТ катающимся - ни пуха.
    Alex000
    О, первая газовая хлопушка реализовала свой потанцевал.
    Хорошо хоть без хлопка обошлось.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close