Пассажирский автобус полыхал утром на севере Петербурга. Пассажиры успели покинуть салон

Пятнадцать человек спешно покинули пассажирский МАЗ, который загорелся утром в Выборгском районе. Светлановский проспект перекрыт.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 23 июня, сообщение о возгорании автобуса маршрута 98 у дома 8 по Светлановскому проспекту поступило в 8:44.
«МАЗ» на газовом оборудовании горел по всей площади. К 9 утра пожар был локализован, пострадавших нет.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
По данным «Фонтанки», автобус обслуживает ООО «Домтрансавто». 10 июня их же пассажирский «МАЗ» горел на Витебском проспекте.
Из-за пожара на Светлановском проспекте образовалась плотная пробка от проспекта Энгельса. «Даже не пытайтесь ехать сюда, люди объезжают по тротуару», — предупреждают пользователи «Яндекс.Карт». «Движение автомобилей организовали по тротуару», — подтверждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».