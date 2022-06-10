Автобус полыхал на Витебском проспекте. Дым не развеялся до сих пор

Два пожарных расчета за 20 минут потушили полыхающий пассажирский автобус. Объятый огнем «МАЗ» попал на видео очевидцев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 10 июня, сообщение о пожаре в районе дома 53, корпус 1, по Витебскому проспекту поступило в дежурную службу в 13:43.



Там загорелся пассажирский автобус компании «Домтрансавто» маршрута 116.



В ГКУ «Организатор перевозок» уточнили, что пассажиров в момент возгорания в салоне не было: как только показались первые языки пламени, водитель оперативно организовал высадку людей и вызвал пожарных.

