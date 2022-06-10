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    Автобус полыхал на Витебском проспекте. Дым не развеялся до сих пор

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    Два пожарных расчета за 20 минут потушили полыхающий пассажирский автобус. Объятый огнем «МАЗ» попал на видео очевидцев.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 10 июня, сообщение о пожаре в районе дома 53, корпус 1, по Витебскому проспекту поступило в дежурную службу в 13:43.

    Там загорелся пассажирский автобус компании «Домтрансавто» маршрута 116.

    В ГКУ «Организатор перевозок» уточнили, что пассажиров в момент возгорания в салоне не было: как только показались первые языки пламени, водитель оперативно организовал высадку людей и вызвал пожарных.

    В компании-перевозчике всю эту информацию подтвердили.

    С огнем справились в 14:04.

    «Домтрансавто» ранее заключил несколько контрактов на закупку автобусов моделей МАЗ-203945 и МАЗ-206945 (сжиженный природный газ) и МАЗ-203946 (компримированный природный газ).

    Напомним, «Домтрансавто» — третий по объему контрактов частный перевозчик из тех четырех, что вошли в новую модель транспортного обслуживания. С апреля, когда ее начали внедрять, предприятие перевезло 2,7 млн пассажиров. При этом на коммерческой маршрутной сети, которая переходит в новую модель, используются только газомоторные автобусы. Третий этап — самый масштабный — назначен на 15 июля, когда в город выедут 1244 газомоторных автобуса.

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