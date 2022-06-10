Автобус полыхал на Витебском проспекте. Дым не развеялся до сих пор

Два пожарных расчета за 20 минут потушили полыхающий пассажирский автобус. Объятый огнем «МАЗ» попал на видео очевидцев.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 10 июня, сообщение о пожаре в районе дома 53, корпус 1, по Витебскому проспекту поступило в дежурную службу в 13:43.
Там загорелся пассажирский автобус компании «Домтрансавто» маршрута 116.
В ГКУ «Организатор перевозок» уточнили, что пассажиров в момент возгорания в салоне не было: как только показались первые языки пламени, водитель оперативно организовал высадку людей и вызвал пожарных.
В компании-перевозчике всю эту информацию подтвердили.
С огнем справились в 14:04.
«Домтрансавто» ранее заключил несколько контрактов на закупку автобусов моделей МАЗ-203945 и МАЗ-206945 (сжиженный природный газ) и МАЗ-203946 (компримированный природный газ).