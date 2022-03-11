FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Полыхающая маршрутка парализовала Кондратьевский. Очевидцы показывают, что от неё осталось

Два пожарных расчёта тушили маршрутку, вспыхнувшую в Калининском районе Петербурга 11 марта. Пламени уже нет, пробка пока осталась.

3
Печать

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании на проспекте Металлистов, 122 поступила на пульт дежурного в 17:13. Девять пожарных справились с огнём, охватившим маршрутный автобус, менее чем за 15 минут. Снимками «скелета», который остался от автобуса, очевидцы делятся в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«В маршрутном такси марки «ПАЗ» сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

По данным «Яндекс.Карт», движение по Кондратьевскому проспекту затруднено до проспекта Маршала Блюхера. Объезд по Лабораторной улице немногим проще.

ПоделитьсяПоделиться

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Local
Первое аутодафе транспортной реформы.
Local
Самоликвидировался.
Денеб
Спецоперация уже дошла до нас?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний