Полыхающая маршрутка парализовала Кондратьевский. Очевидцы показывают, что от неё осталось

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании на проспекте Металлистов, 122 поступила на пульт дежурного в 17:13. Девять пожарных справились с огнём, охватившим маршрутный автобус, менее чем за 15 минут. Снимками «скелета», который остался от автобуса, очевидцы делятся в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
«В маршрутном такси марки «ПАЗ» сгорели сгораемые части. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.
По данным «Яндекс.Карт», движение по Кондратьевскому проспекту затруднено до проспекта Маршала Блюхера. Объезд по Лабораторной улице немногим проще.