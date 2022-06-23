«Домтрансавто» отправит на экспертизу партию автобусов «МАЗ-203947» после пожара на Светлановском проспекте

Компания-перевозчик «Домтрансавто» решила снять с маршрутов партию пассажирских «МАЗ 203947» после пожара на Светлановском проспекте. Эта модель горит уже второй раз за месяц.
Как объяснили «Фонтанке» в компании 23 июня, автобус такой же модели горел 10 июня на Витебском проспекте. Поэтому всю поставку отправят на экспертизу. На обслуживании городских маршрутов это, уверяют в «Домтрансавто», не скажется.
По данным «Фонтанки», завод-производитель планирует направить несколько специалистов в Петербург, чтобы провести полный повторный аудит автобусов.
Во время пожара в Выборгском районе сработала система пожаротушения. Водитель вывел пассажиров и вызвал МЧС и скорую. Последняя никому не потребовалась
«Фонтанка» писала, что в момент возгорания в салоне были 15 человек. Они успели покинуть автобус. Пожарные потушили полыхающий «МАЗ» за считаные минуты.