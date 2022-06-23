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    «Домтрансавто» отправит на экспертизу партию автобусов «МАЗ-203947» после пожара на Светлановском проспекте

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    4 комментария

    Компания-перевозчик «Домтрансавто» решила снять с маршрутов партию пассажирских «МАЗ 203947» после пожара на Светлановском проспекте. Эта модель горит уже второй раз за месяц.

    Как объяснили «Фонтанке» в компании 23 июня, автобус такой же модели горел 10 июня на Витебском проспекте. Поэтому всю поставку отправят на экспертизу. На обслуживании городских маршрутов это, уверяют в «Домтрансавто», не скажется.

    По данным «Фонтанки», завод-производитель планирует направить несколько специалистов в Петербург, чтобы провести полный повторный аудит автобусов.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Во время пожара в Выборгском районе сработала система пожаротушения. Водитель вывел пассажиров и вызвал МЧС и скорую. Последняя никому не потребовалась

    «Фонтанка» писала, что в момент возгорания в салоне были 15 человек. Они успели покинуть автобус. Пожарные потушили полыхающий «МАЗ» за считаные минуты.

    Напомним, «Домтрансавто» — третий по объему контрактов частный перевозчик из тех четырех, что вошли в новую модель транспортного обслуживания. С апреля, когда ее начали внедрять, предприятие перевезло 2,7 млн пассажиров. При этом на коммерческой маршрутной сети, которая переходит в новую модель, используются только газомоторные автобусы. Третий этап — самый масштабный — назначен на 15 июля, когда в город выедут 1244 газомоторных автобуса.

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    Комментарии (4)

    alexadmin
    Дымтрансавто
    Godrab
    Импортозамещение в действии.
    Mr.Long
    "несколько спецов в Петербрге"

    Так написать может только жертва ЕГЭ.
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