«Большая тройка», да не та. Смольный разыграл львиную долю транспортной реформы

Как сообщил комтранс 2 августа, разыграли контракты, каждый из которых включает в себя от 23 до 47 маршрутов, сформированы они по территориальному признаку. «Боролись по 3–4 участника, — подчеркнули в Смольном. — Среди претендентов были и иногородние участники, ранее не работавшие на рынке автобусных перевозок Санкт-Петербурга. В результате конкурентной борьбы по некоторым лотам достигнуто снижение от первоначальной стоимости до 8 процентов».

На этом конкретика заканчивается. В протоколах участники поименованы как «EA-106822», «EA-106891» и др. Именно такие персонажи понижают стартовую цену на торгах, причем нумерация сквозная, то есть одна и та же компания в разных аукционах выступает под разными обозначениями.



«Фонтанке» удалось выяснить промежуточные итоги (почему промежуточные — объясним ниже). По данным источников издания на рынке, на трех «северных» аукционах выиграл «Третий парк», которому они и удобны с точки зрения расположения автобусного парка.

Первый — на 24,9 млрд рублей (судя по данным сайта госзакупок, цена была снижена до 24,6 млрд); в нем три десятка маршрутов, которые тяготеют к Приморскому и Выборгскому районам. Второй — на 22,7 млрд (снижена до 22,4 млрд); это еще под 40 маршрутов — север с захватом, к примеру, Васильевского острова. Третий — на 16,7 млрд (16,2 млрд рублей); в нем, помимо таких направлений как № 249 «Ж.-д. станция Ручьи — станция метро "Приморская"», есть и не соседствующий с ним № 484 «Автобусная станция "Кировский завод" — деревня Андреевка».



Второй член традиционной петербургской «большой тройки» — «Питеравто» — пришел под псевдонимом: в аукционах участвовала компания «Вест-Сервис», известный в Петербурге и области перевозчик с 600-миллионной выручкой. Но бенефициаром обоих является Леонид Бондаренко, так что представительство понятно. Этот участник, по данным «Фонтанки», обошел конкурентов в 5 аукционах. Самый крупный — на 22 млрд. Здесь, впрочем, аукцион признан несостоявшимся, так как участники не сделали ни шага по снижению, и победитель определяется по тому, кто первым подал заявку (если антимонопольщикам это не сильно будет резать глаз). Из оставшихся четырех 3 почти равны по стартовой цене (15,2 млрд, 15,4 млрд и 15,6 млрд рублей), еще один — на 17,4 млрд (но по нему, судя по всему, было достигнуто серьезное снижение до 16 млрд).



Сюрприз — хотя, как посмотреть — это последняя вершина подрядного треугольника. Обычно ей выступала ПТК, однако в этот раз предприятие не стало разворачивать настоящую борьбу за долю рынка. Зато развернули ее москвичи, которых здесь ждали — кто с интересом, кто с неудовольствием. «Фонтанка» писала о том, что зайти на петербургскую маршрутную сеть может «Альфа Грант»; ее директор Марк Рахманин ранее возглавлял ООО «Бургер Стрит М», в собственниках которой значился сын министра внутренних дел Александр Колокольцев. В итоге на аукционы пришел «Домтрансавто», крупный перевозчик из Московской области с выручкой под 2 млрд. СМИ ранее увязывали это предприятие через адрес регистрации и телефон с компаниями «Ранд-Транс-1» и «Ранд-Транс». А в собственниках «Ранд-Транса» и «Альфа-Грант» значился один и тот же человек — Михаил Наугольных. Собеседники «Фонтанки» на рынке не слишком четко запомнили название непосредственного участника петербургских аукционов, но на звукосочетание «альфа» — кивнули сразу.



Гостям сопутствовала удача на двух аукционах. Один со стартовой стоимостью 19,7 млрд (сайт госзакупок видит заявку на 17,8 млрд рублей), в нем преимущественно Московский и Фрунзенский районы. Второй — на 18 млрд, его можно было бы обобщенно назвать красносельско-центральным.



Комтранс не стал подтверждать информацию «Фонтанки». Ведомство официально подчеркнуло: «В ближайшие несколько дней будет проходить процедура проверки конкурсных заявок на соответствие процедурным требованиям, поэтому названия компаний-победителей будет озвучено позже, после 5 августа».



Надо думать, днем 2 августа у комитета была еще одна причина не торопить события. На протяжении последних нескольких дней все ждали протокола комиссии ФАС, которая рассматривала жалобы небольшого перевозчика «Автолайн» на объявленные мега-аукционы.



Претензии в них повторялись и делились на три группы. Первая касалась самой болезненной для подрядчиков части контрактных проектов: санкций за нарушение требований заказчика. Для каждого из них — от курения в кабине до несообщения о ДТП — прописано максимально допустимое число проступков, после которого начинаются суровые штрафы. Некоторые сочли их драконовскими, однако позиция комитета в том, что только так и можно обеспечить выполнение стандарта услуг. «Автолайн» заметил, что «Организатор перевозок» исчисляет этот позволительный лимит за этап исполнения контракта, то есть за месяц, а должен — за часы, километры пробега, количество перевезенных пассажиров, так как в противном случае перевозчики с разной продолжительностью маршрутов оказываются в неравных положениях.



Второе — слишком большое финансовое обеспечение исполнения контракта. Автор жалоб ссылается на письмо ФАС, где говорится, что в Петербурге оно не должно превышать по одному лоту полумиллиарда рублей, однако в крупных аукционах «Организатора перевозок»

этот залог в разы больше. Здесь логика транспортных властей, очевидно, в том, чтобы перекрыть расходы на экстренный запуск автобусов ПАТ и объявление новых аукционов, если перевозчик незапланированно уходит от исполнения обязательств. По большому счету, это вариация на тему величины контрактов, но ранее комтранс согласовал с антимонопольщиками деление всей маршрутной сети на 10 крупных и 10 небольших лотов.



В-третьих, «Автолайн» считает, что «Организатор перевозок» вообще ненадлежащий заказчик, несмотря на то, что именно он представляет город в контрактах много лет.



ФАС приостановила проведение всех аукционов, на прошлой неделе рассмотрела обращение «Автолайна» и села ваять протокол. Еще в пятницу пресс-служба ведомства сообщила «Фонтанке», что жалоба признана частично обоснованной. Однако в какой части — было не ясно, как и то, что будет написано в предписании заказчику: развернуть процедуру или править ее по ходу. Это вопрос принципиальный: аукционы и так объявили позже, чем планировали, а победителям еще предстоит закупить «газовый» подвижной состав и приготовить под него инфраструктуру. «Фонтанка» писала, что предъявить автобусы надо будет заранее. В общем, любая задержка — беда.



Все причастные выжидательно постукивали пальцами по столу день за днем и вглядывались в документы. В частности, обратили внимание на то, что в свойствах файла с жалобой указан пользователь-создатель. Его наименование до степени смешения напоминает почтовый адрес, который ранее фигурировал в закупочных документах «Волгоградского автобусного парка». Бенефициаром его СПАРК видит все того же Леонида Бондаренко, да и домен ящика недвусмысленно намекал — piteravto. «Фонтанка» связалась с заместителем гендиректора «Питеравто» Романом Юреневым. Тот заявил, что компания не имеет отношения к жалобе и такого сотрудника в предприятии нет.



Поздно вечером 2 августа на сайте госзакупок появилось решение и предписание ФАС по всем жалобам. Они признаны обоснованными только «в части установления критерия контроля за соблюдением требований контракта»: это как раз пункт о том, что предельное число нарушений должно рассчитываться не за месяц, а за объем транспортной работы. Однако главное значится в предписании: исправить этот момент «при заключении государственного контракта», то есть процедура идет дальше.



В рамках этих 10 аукционов распределяется 188 млрд рублей (без учета снижения), это практически весь объем расходов на автобусные перевозки в 2022–2028 годах. Объявленные позже «меньшие» 10 аукционов на пару порядков дешевле, самый дорогой — на 1,4 млрд рублей. Соответственно и 2 800 автобусов на газовом топливе, которые будут обеспечивать маршрутную сеть, тоже почти все «разбегутся» по уже разыгранным контрактам.



Справка:



К закупкам приступили со второй попытки: изначально объявленные аукционы отменили, так как приняли решение запускать новую сеть не одним днем — 15 июля 2022 года, — а в 3 этапа: с 1 апреля (на 97 маршрутов выйдут 864 новых автобуса); с 1 июня (693 автобуса начнут обслуживать 94 маршрута); с 15 июля (по 156 маршрутам повезут пассажиров 1 244 автобуса).

