Смольный объявил оставшиеся 10 аукционов на перевозки для так называемой транспортной реформы

Как сообщает комитет по транспорту, размещённые 27 июля лоты содержат от одного до семи маршрутов; соответственно, для исполнения контрактов требуется от 7 до 18 автобусов. Такие закупки с малым объёмом транспортной работы были сформированы специально для того, чтобы в торгах могли принять участие автотранспортные компании небольшого размера, в том числе и из других регионов.

Таким образом, теперь объявлены все 20 аукционов на постреформенную автобусную маршрутную сеть. Первые 10 разместили в начале июля, именно в них сконцентрирован основной объем перевозок. К закупкам приступили со второй попытки: изначально объявленные аукционы отменили, так как приняли решение запускать новую сеть не одним днем — 15 июля 2022 года, — а в 3 этапа: с 1 апреля (на 97 маршрутов выйдут 864 новых автобуса); с 1 июня (693 автобуса начнут обслуживать 94 маршрута); с 15 июля (по 156 маршрутам повезут пассажиров 1 244 автобуса).

Впрочем, на первую очередь аукционов уже поступила жалоба от небольшого перевозчика «Автолайн», который, в частности, недоволен системой расчета максимально допустимого для подрядчика количества нарушений, за которое не начисляются штрафы. Антимонопольщики приостановили закупку до рассмотрения жалобы.

Запуск новой модели транспортного обслуживания Смольный готовил несколько лет; из-за пандемии его перенесли с 2020-го на лето 2022 года, благо, в Госдуме приняли разрешающий это закон. Суть заключается в том, чтобы всех коммерческих перевозчиков перевести на единый социальный тариф и сократить число маршрутов. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: город оплачивает так называемые брутто-контракты и берет на себя все риски по недобору пассажиров, однако выручку забирает в бюджет. Подробнее о том, как будет выглядеть транспортная реформа и на чем она поедет, читайте в материалах «Фонтанки».