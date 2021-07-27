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Смольный объявил оставшиеся 10 аукционов на перевозки для так называемой транспортной реформы

Петербургский комитет по госзаказу загрузил в систему еще 10 лотов на автобусные перевозки в 2022–2028 годах. Это «малыши», а объявленные ранее крупные аукционы подвисли у антимонопольщиков.

Как сообщает комитет по транспорту, размещённые 27 июля лоты содержат от одного до семи маршрутов; соответственно, для исполнения контрактов требуется от 7 до 18 автобусов. Такие закупки с малым объёмом транспортной работы были сформированы специально для того, чтобы в торгах могли принять участие автотранспортные компании небольшого размера, в том числе и из других регионов.

Судя по опубликованной документации, самым крупным из новых является аукцион на 1,389 млрд рублей, самым мелким — на 362 млн (47-й маршрут «Ул. Кораблестроителей — Университетская наб.»).

Таким образом, теперь объявлены все 20 аукционов на постреформенную автобусную маршрутную сеть. Первые 10 разместили в начале июля, именно в них сконцентрирован основной объем перевозок. К закупкам приступили со второй попытки: изначально объявленные аукционы отменили, так как приняли решение запускать новую сеть не одним днем — 15 июля 2022 года, — а в 3 этапа: с 1 апреля (на 97 маршрутов выйдут 864 новых автобуса); с 1 июня (693 автобуса начнут обслуживать 94 маршрута); с 15 июля (по 156 маршрутам повезут пассажиров 1 244 автобуса).

Впрочем, на первую очередь аукционов уже поступила жалоба от небольшого перевозчика «Автолайн», который, в частности, недоволен системой расчета максимально допустимого для подрядчика количества нарушений, за которое не начисляются штрафы. Антимонопольщики приостановили закупку до рассмотрения жалобы.

Запуск новой модели транспортного обслуживания Смольный готовил несколько лет; из-за пандемии его перенесли с 2020-го на лето 2022 года, благо, в Госдуме приняли разрешающий это закон. Суть заключается в том, чтобы всех коммерческих перевозчиков перевести на единый социальный тариф и сократить число маршрутов. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: город оплачивает так называемые брутто-контракты и берет на себя все риски по недобору пассажиров, однако выручку забирает в бюджет. Подробнее о том, как будет выглядеть транспортная реформа и на чем она поедет, читайте в материалах «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

SKPTM
ничего хорошего от этой "реформы" не ждите.
придётся купить машину и стоять в пробках.
Нормального общественного транспорта в СПб не будет.
Последний год в основном живу в Москве. Питер по сравнению с МСК в части общественного транспорта отстал навсегда. И шансов догнать нет.
Otkating
Учительница детей:
- Кто знает - какая настоящая фамилия Ленина?
- Ульянов, - дружно.
- А Сталина?
- Джугашвили,
- Ну а Путина?
Гробовое молчание...
Наконец Вовочка изумлённо:
- Неужели Ротенберг?
tannacat
Лучше пусть травалаторы на Пр.Славы починят.

Есть прекрасная пословица - "Лучшее - враг хорошего"
а то будет "Хотели как лучше, а получилось как всегда"
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