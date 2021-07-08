Смольный взялся за транспортную реформу. Объявлены конкурсы на обслуживание 165 городских маршрутов

Лоты за 16,7 млрд рублей и 24,85 млрд рублей принесут победителям 23 и 29 маршрутов соответственно. Все автобусы будут работать на СПГ.

Первый лот на 15,6 млрд рублей дает право на обслуживание 30 маршрутов. По 17 из них должны ездить автобусы на компримированном природном газе, 12 на сжиженном природном газе и один на дизельном топливе.

Комитет по госзаказу правительства Петербурга опубликовал пять новых конкурсов в рамках предстоящей «транспортной реформы» на общую сумму 95 млрд рублей. Информация была размещена 8 июля на сайте госзакупок.

Ещё 37 маршрутов разыграют на конкурсе с начальной ценой 22,7 млрд рублей. Из них два рейса будет обслуживать транспорт на КПГ, остальные 35 на СПГ.

Лот за 15,2 млрд рублей включает 46 маршрутов. По 36 будут ездить автобусы на СПГ, по 8 на дизеле и по двум на КПГ.

Курсировать по этим маршрутам победители начнут с 1 апреля 2022 года и закончат 14 июля 2028 года.

Вчера Смольный объявил еще два конкурса в рамках транспортной реформы на 42 млрд рублей.

Запуск новой модели транспортного обслуживания Смольный готовил несколько лет. Из-за пандемии его перенесли с 2020-го на лето 2022 года. Суть заключается в том, чтобы всех коммерческих перевозчиков перевести на единый социальный тариф и сократить число маршрутов. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: город оплачивает так называемые брутто-контракты и берет на себя все риски по недобору пассажиров, однако выручку забирает в бюджет.

Всего планируется разыграть 20 лотов (10 больших и 10 поменьше). Договоры с перевозчиками начнут действовать в три подхода. Предположительно в апреле 2022 года заработают маршруты примерно на 800 единиц подвижного состава, в июне — еще на 700, в июле — на оставшиеся 1 300.