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Смольный объявил конкурсы по «транспортной реформе» на 42 млрд рублей

Правительство Петербурга объявило новые конкурсы на автобусные перевозки по маршрутной сети, которая должна заработать в 2022 году. Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, планируется разыграть два лота — на 22 млрд рублей и на 19,7 млрд рублей.

Первый лот содержит 24 маршрута, преимущественно на севере и востоке города. Все автобусы должны работать на СПГ. Второй — 23 маршрута, в основном на юге и юго-востоке. Все автобусы должны работать на СПГ, за исключением двух, топливом для которых станет компримированный природный газ.

Курсировать по ним победители начнут с 1 апреля 2022 года и закончат 14 июля 2028 года.

Запуск новой модели транспортного обслуживания Смольный готовил несколько лет. Из-за пандемии его перенесли с 2020-го на лето 2022 года. Суть заключается в том, чтобы всех коммерческих перевозчиков перевести на единый социальный тариф и сократить число маршрутов. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: город оплачивает так называемые брутто-контракты и берет на себя все риски по недобору пассажиров, однако выручку забирает в бюджет. Подробнее о том, как будет выглядеть транспортная реформа и на чем она поедет, читайте в материалах «Фонтанки».

Всего планируется разыграть 20 лотов (10 больших и 10 поменьше). Договоры с перевозчиками начнут действовать в три подхода. Предположительно в апреле 2022 года заработают маршруты примерно на 800 единиц подвижного состава, в июне — еще на 700, в июле — на оставшиеся 1 300.

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Комментарии (2)

tannacat
Да достали уже Ваши газобусы. Газ взрывается, в школе не проходили?
Набеглов
Транспортная реформа в Петербурге это когда вместо много, быстро, дёшево и везде будет мало, медленно, дорого и только на остановках? Она?
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