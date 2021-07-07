Смольный объявил конкурсы по «транспортной реформе» на 42 млрд рублей

Правительство Петербурга объявило новые конкурсы на автобусные перевозки по маршрутной сети, которая должна заработать в 2022 году. Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, планируется разыграть два лота — на 22 млрд рублей и на 19,7 млрд рублей.



Первый лот содержит 24 маршрута, преимущественно на севере и востоке города. Все автобусы должны работать на СПГ. Второй — 23 маршрута, в основном на юге и юго-востоке. Все автобусы должны работать на СПГ, за исключением двух, топливом для которых станет компримированный природный газ.