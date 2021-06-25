Апрель, июнь, июль. Смольный переобъявляет конкурсы по «транспортной реформе», она поедет в три приема

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по транспорту 25 июня, количество лотов остается прежним — 20 (10 больших и 10 поменьше). А вот договоры с перевозчиками начнут действовать не в один день (15 июля 2022 года, как предполагалось), а в три подхода. Предположительно в апреле заработают маршруты примерно на 800 единиц подвижного состава, в июне — еще на 700, в июле — на оставшиеся 1 300. Сами автобусы необходимо предъявить за 30 рабочих дней, то есть по апрельским контрактам — в середине февраля.

Как пояснили в ведомстве, это позволит решить несколько задач: обеспечить более конкурентную среду на конкурсах и равный допуск как для местных, так и для иногородних участников; обкатать новые технические решения на первых весенних договорах; въехать в самый жаркий месяц — июнь — уже на новых автобусах, оснащенных кондиционерами («Фонтанка» писала о том, как общественный транспорт города переживает аномальную жару).



Ранее специалисты Высшей школы экономики уже высказывали мнение о том, что запускать новую модель транспортного обслуживания в один день рискованно. Несмотря на это, были объявлены 7 из 20 запланированных конкурсов — примерно на 120 млрд рублей.



Запуск новой модели транспортного обслуживания Смольный готовил несколько лет; из-за пандемии его перенесли с 2020-го на лето 2022 года, благо в Госдуме приняли разрешающий это закон. Суть заключается в том, чтобы всех коммерческих перевозчиков перевести на единый социальный тариф и сократить число маршрутов. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: город оплачивает так называемые брутто-контракты и берет на себя все риски по недобору пассажиров, однако выручку забирает в бюджет. Подробнее о том, как будет выглядеть транспортная реформа и на чем она поедет, читайте в материалах «Фонтанки».

