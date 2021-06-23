23 июня оказалось самым жарким днем первого летнего месяца за всю историю наблюдений за петербургской погодой, рубеж в 35 градусов преодолели без усилий. Пассажиры автобусов и троллейбусов грезят о наступлении новой транспортной эры — в которой вероятность оказаться в салоне без кондиционера снизится до минимума. Вместе с ними мечтам предаются водители, благо вынужденные остановки позволяют. О том, как путешествие на трамвае может вылиться в лекцию по формальной логике, «Фонтанка» писала в понедельник: тогда пассажир самого востребованного сотого маршрута поинтересовался, почему кондиционер не работает и в салоне теплее, чем снаружи. Ответ был получен незамедлительно: потому что не работает . На том и разошлись. Через два дня температура воздуха поднялась еще сильнее, а кондиционеров больше не стало. «Фонтанка» попросила читателей поделиться своими душными хрониками, на что услышала от одного пользователя: «Отправьте своего корреспондента, и пусть он фотографирует! Или в офисе лучше? Понятное дело, что в общественном транспорте жарко, если на улице такая аномалия». Корреспондент прокатился, результаты не удивили: 22-й автобус на Невском проспекте предлагал поездку при 43 градусах — за окном в это же время, если верить табло, было 39.

Читатели жаловались на разные маршруты и разных перевозчиков, в том числе коммерческих, встречаются пересечения. Ниже подборка, орфография изменена. — Все, абсолютно все маршрутки без кондеев. Пример 17, 369, 289, 271, езда в них просто ад. Автобус 22 аналогично. — Баня в 70 и 71 автобусах... Маршруты, которые проезжают по Исаакиевской площади. — 43-й троллейбус, кондеи не работают. Кондуктор сказал, что кондейщика, который бы за ними следил, нет в парке. — 127-й автобус, «Пионерская» — «Комендантский проспект», с ребёнком думали, прилипнем в автобусе, вышли оба как будто искупались. Невыносимо жарко. — В трамваях, курсирующих в Купчино, в принципе их (кондиционеров. — Прим. ред. ) нет. — Сегодня по своей глупости села в маршрутку. Очень пожалела, стало плохо. Думаю, тут можно и без конкретики, они все дико нагреваются. — 139-й автобус, печка с зимы не выключена. — 531-й автобус от «Ладожской» до Всеволожска!!! Ужас дикий!!! — 88, 89 и 18-й автобусы. В общем, понятный спектр эмоций и всеобъемлющий список перевозчиков. Кое-кого, впрочем, наоборот, удивил нежданный Сингапур. — Первый раз в жизни ехала в автобусе с кондиционером, даже выходить не хотелось. Правда, это Пушкин, маршрут 375. — Ехал в 95-м автобусе, красота, кондиционер работает, прохладно в салоне! — Чтобы добраться до метро с Пискаревки, приходится ехать 35–40 минут до площади Ленина, я еду каждый день на 107-м автобусе, не продохнуть, кондиционеров нет, в 33-м автобусе так же. А вот в 18-м троллейбусе был, просто блаженство.

Встречается человеческий фактор:



— Ехал в маршрутке, работал кондиционер, пассажир открыл форточку — водитель молча выключил кондиционер (наверное, устал ругаться).



— 7-й автобус. Врублен кондей, и открыты форточки.



— Ехала в 115-й маршрутке, почти все форточки закрыты, водитель говорит, что ему надует....



«Фонтанка» уже рассказывала о выкладках комитета по транспорту: кондиционерами оборудованы 54% автобусов Пассажиравтотранса и троллейбусов Горэлектротранса. По трамваям статистика печальная — 8% готовы предложить пассажирам сносный микроклимат. У частников разные показатели, но в целом доля машин с кондиционерами составляет около 10%, говорят собеседники в транспортном блоке Смольного. Перспективы известны: в 2022 году должна заработать новая коммерческая маршрутная сеть, выпустят на нее только новые «обдуваемые» автобусы. Вообще-то, если бы выполнялся изначальный график так называемой транспортной реформы (2020 год), то уже нынешнюю жару пассажиры бы переносили в комфорте. В ГЭТ закупают подвижной состав, который увеличит долю троллейбусов с кондиционерами до 90% (как же обидно будет ездить в каждом десятом), а трамваев — до 42%. Новые автобусы ПАТа тоже закупают готовыми к жаре и холоду.



В группе «Подслушано ГЭТ и ТКК» во «ВКонтакте» сотрудники Горэлектротранса обсуждают ситуацию. «А если в кабинах трамвая/троллейбуса такая температура, на сколько часов нужно сократить рабочую смену? Или нам будет доплата за жару?» — спросил накануне один из пользователей и приложил скрин с температурой 40 градусов в кабине при 32,3 — за окном. Когда в комментариях отсмеялись над вопросом, посыпались советы вносить температуру в протокол в случае ДТП и впечатления вроде: «Мы определяем температуру по принципу «насколько сильно хочется сдохнуть». Вчера работала, не спасали открытые форточка и дверь. В салоне показывало +38°, в кабине, по ощущениям, было ещё жарче».



Несколько водителей ПАТ тоже признались «Фонтанке», что им приходится ездить с открытой дверью, хотя вообще-то это запрещено. «В салоне хоть в форточки дует, а у нас аквариум, это же линза, — говорит один из них. — Еду, водой обливаюсь. Один пассажир шумит, включите кондей. Я говорю, да нет его в гармошке у меня, найдешь сам — включай».



«У нас замдиректора парка лично проверил, чтобы с кабин поснимали все шторки, которых нет в стартовой комплектации, — рассказывает другой. — А они обзор не закрывают, но от солнца спасают. В кабину кондиционер еле дует. Ну, у него-то в кабинете и кондей, и шторки». При этом они признают, что и на тех машинах, где кондиционеры установлены, они зачастую либо не заправлены, либо неисправны.



В рабочих группах водителей рассылается следующее: «Предупредили о проверке на линии по поводу работающего отопления в салонах автобуса. Перекрываем краны!!!! Если греется, вызываем тех/помощь. Все понимаю, но исполняем». Как объяснил корреспонденту «Фонтанки» водитель, речь о том, чтобы перекрывать большой круг системы охлаждения двигателя и запускать антифриз по малому. В этом случае пассажирам в салоне действительно легче, но сам двигатель не успевает остывать, так что автобусы встают. «Можно со станции не выезжать, сразу технаря вызывать. Дешевле будет», — реагируют водители. Ни ГЭТ, ни ПАТ не ввели укороченные смены в связи с жарой.



Классический комментарий под постом «Фонтанки» — «в метро комфортно, прохладно». Преимущество сокрытого от солнца подземного царства очевидно. Однако напомним, что на данный момент многомиллиардное обновление вагонов пока не предусматривает составы с кондиционерами: метрополитен не хочет снабжать подземку системой отведения нагретого воздуха, боится увеличения массы вагонов, стоимости их эксплуатации и в целом не сильно стремится за Москвой в этом смысле. Кроме того, жара может дотянуться до петербуржцев и в метро — если энергохозяйство не перенесет аномальных температур, кабель сгорит, а составы на час с лишним остановятся в тоннеле. Бывало и такое.



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

