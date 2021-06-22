Судя по кадрам, эвакуация проходила в спокойной атмосфере. Отдельные пассажиры поддерживали коллективный дух, сочиняя шутки прямо по ходу движения в тёмном тоннеле. «Такой караван людей идёт, все гружённые. Вот — молодой человек с коляской. Тут такие крутые повороты, очень интересно, на самом деле», — объясняет происходящее на видео его автор.

«Фонтанке» также удалось поговорить с несколькими очевидцами описанных событий. Читательница издания Людмила рассказала, что в момент происшествия находилась в третьем вагоне.

«Было очень душно. Находились [в вагоне] около двух часов. В вагоне была пожилая бабушка, которой было плохо. Её самую первую эвакуировали и к врачам отвели», — сообщила она «Фонтанке».



Ещё один свидетель событий — Роман — отметил спокойствие пассажиров во время эвакуации по тоннелю подземки и машиниста, который их подбадривал. «Всё спокойно и без паники. Только долго ждали эвакуации, но машинист периодически просил сохранять спокойствие», — рассказал петербуржец.



Поезда на синей ветке петербургского метрополитена этим вечером встали из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции «Парнас». Позже в Смольном объяснили причину более внятно — жара, оборудование изношено и не справляется с нагрузкой. Были временно закрыты четыре ближайшие станции. По данным метрополитена, 252 пассажира были эвакуированы по тоннелю к станциям «Парнас» и «Проспект Просвещения». Пострадавших, по официальным данным, нет. По состоянию на девять вечера, все станции городской подземки работают в штатном режиме.

