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Аномальная жара обесточила вагоны: авария в метро Петербурга. Онлайн-трансляция

Что сломалось в метро Петербурга. Трансляция

Серьезный технический сбой произошел в петербургском метрополитене 22 июня. Вагоны, забитые пассажирами, встали на второй линии прямо в тоннелях. Четыре станции метро прекратили работу. Из тоннеля эвакуировали 252 человека. О развитии событий можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Вечером 22 июня на севере Петербурга встали поезда второй линии метро. Пассажиров эвакуировали прямо из тоннелей, на платформах давка. Три станции закрыты: «Парнас» — полностью, «Проспект Просвещения» и «Озерки» — на вход. На место выехала вся транспортная вертикаль городской администрации — от вице-губернатора Соколова до начальника метрополитена Козина. Подземка все объясняет пробитым кабелем, но антураж мало подходит рядовой поломке. «Фонтанка» следит за событиями в режиме онлайн.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Станции метро «Парнас», «Проспект Просвещения» и «Озерки» временно закрыты для входа. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» вечером 22 июня, об этом объявляют на эскалаторе в подземке.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Напомним, это не первый сбой, вызванный не выдержавшим фидером (часть линии электропередачи, по которой электричество передается в распределяющую энергосистему): в марте из-за задымления в тоннеле поезда проходили «Маяковскую» без остановки. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что фидер просто не выдержал одновременного старта двух составов с асинхронным тяговым приводом.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Наши корреспонденты сообщают, что закрыта на вход так же и «Удельная».

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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По данным «Фонтанки», МЧС зарегистрировало срабатывание пожарной сигнализации, было отключено энергоснабжение трех станций — «Озерков», «Проспекта Просвещения» и «Парнаса», отключен контактный рельс. Эвакуация из тоннеля проводилась в сторону «Парнаса».

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Всё максимально серьезно. Как сообщает пресс-служба метрополитена, на место технической аварии в петербургской подземке выехали вице-губернатор Максим Соколов, председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Комитет по транспорту сообщает:

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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По уточненным данным, в тоннелях стояли два состава. На свет спасатели вывели около 200 человек. Все люди эвакуированы.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Важное уточнение: на время решения нештатной ситуации в метрополитене проезд в автобусах маршрутов № 85, 139, 198 осуществляется бесплатно.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Как передают наши корреспонденты, у станции метро «Удельная» толпа выходит из метро и идёт либо на кольцо трамваев, либо на маршрутки. Люди переживают, гуглят маршруты, пытаются вызвать такси и втиснуться в трамваи. Мобильный интернет работает так себе.

На самой станции некоторые пассажиры сидят и ждут поездов. Дежурные говорят, что это надолго. «Идите домой, не будет поезда», — сказал сотрудник метро пассажирам.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Обстановка у станции метро «Проспект Просвещения». Читатели пишут, что насчитали 8-10 пожарных машин и 6-7 карет скорой помощи.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Ехать на такси с «Удельной» на «Парнас», возможно, самый удобный способ решения транспортной проблемы. Но точно не самый дешевый сейчас.

Фото: Елена Ваганова
Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Эвакуация пассажиров из аварийного участка завершена, сообщает комитет по транспорту.

Сотрудники аварийных формирований метрополитена совместно с сотрудниками МЧС вывели пассажиров по тоннелю на станции метро «Парнас» и «Проспект Просвещения».

Обновленные данные: эвакуировали 134 человека на станции «Проспект Просвещения» и 118 человек на станции «Парнас». Никто не пострадал.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Хорошие новости.

Станция «Удельная» открыта!

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Обстановка у станции метро «Удельная».

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Пассажирка Ольга рассказала «Фонтанке», как её спасали из вставшего в тоннеле вагона метро:

«Мы встали в тоннеле где-то в начале седьмого. Сначала нам говорили где-то раз в 10 минут, что мы скоро поедем, потерпите, откройте форточки. Потом сказали, что напряжения не хватает, чтобы мы ехали. Поэтому будем стоять, неясно сколько. У нас была женщина пожилая в вагоне, ей было плохо. Через час с лишним нам сказали, что сейчас будут эвакуировать и где-то через полтора часа после остановки мы пошли. Сначала сказали, будут эвакуировать пожилых, беременных, а потом просто — все женщины идут вперед. Но вообще эвакуация проходила очень гладко, нам навстречу вышла аварийная бригада, помогали слезать, на каждом пути. Везде, где надо было переступить через рельсы и куда-то пройти, стояли люди, которые показывали, куда наступать и что делать. Мы выходили из «Парнаса» там, где люди обычно входят на станцию, там уже стояла скорая помощь».

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Станция «Озерки» и станция «Проспект Просвещения» открыты для входа и выхода пассажиров.

Движение по линии 2 осуществляется от «Купчино» до «Проспекта Просвещения». На время закрытия для пассажиров станции «Парнас» на наземном участке «Парнас» — «Проспект Просвещения» организовано движение бесплатного автобуса 198А, сообщает комитет по транспорту.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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А это очередь на маршрутку у «Удельной». Чтоб вы понимали, здесь в час пик человек пять максимум. Но после открытия станции она явно станет короче.

Фото: Михаил Огнев
Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Темп движения в наземном транспорте. В пробках томятся те, кто уехал до открытия станций.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Всё.

В 20:37 движение на второй линии осуществляется в полном объеме. Все станции открыты для входа и выхода пассажиров, сообщает метрополитен.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Наш корреспондент сбежала из такси в работающую подземку. Сейчас она уже на «Проспекте Просвещения». Говорит, что в вагонах непривычно пусто — все уехали по земле.

В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Председатель комитета по транспорту заявил, что сбой на линии метро связан с аномальной жарой и изношенностью оборудования.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Читательница «Фонтанки» Людмила рассказала, что была в третьем вагоне. «Было очень душно. Находились около 2 часов. В вагоне была пожилая бабушка, которой плохо было. Ее самую первую эвакуировали. И к врачам отвели».

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Тем временем толпы возле «Удельной» схлынули, все разъехались. Кондукторы на перекуре обсуждают, как много было людей.

Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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Сейчас у «Проспекта Просвещения». Свободно.

Фото: Елена Ваганова
Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова
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На этом мы завершаем нашу трансляцию. Метро работает и это главное. Спасибо за внимание.

Фото: Лена Ваганова/«Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова
Фото: Михаил Огнев
В вагонах свободно.
В вагонах свободно.Фото: Елена Ваганова
Сотрудники метро ходят по станции.
Сотрудники метро ходят по станции.Фото: Елена Ваганова
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.
Еще полчаса назад здесь было многолюдно.Фото: Михаил Огнев
Фото: Елена Ваганова

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Комментарии (11)

Serj_
80% в метро женщины, это какая то дискриминация :)
yaprotiv
таксист везде таксистом остается, что раньше от обочины, что сейчас через агрегатора. Отрасль вообще не регулируется
Americos
Местные «комментаторы» выглядят просто как малолетние недоумки: сказать по делу нечего, а корчат из себя знатоков по любому вопросу…
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