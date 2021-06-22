Аномальная жара обесточила вагоны: авария в метро Петербурга. Онлайн-трансляция

Вечером 22 июня на севере Петербурга встали поезда второй линии метро. Пассажиров эвакуировали прямо из тоннелей, на платформах давка. Три станции закрыты: «Парнас» — полностью, «Проспект Просвещения» и «Озерки» — на вход. На место выехала вся транспортная вертикаль городской администрации — от вице-губернатора Соколова до начальника метрополитена Козина. Подземка все объясняет пробитым кабелем, но антураж мало подходит рядовой поломке. «Фонтанка» следит за событиями в режиме онлайн.
Станции метро «Парнас», «Проспект Просвещения» и «Озерки» временно закрыты для входа. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» вечером 22 июня, об этом объявляют на эскалаторе в подземке.
Напомним, это не первый сбой, вызванный не выдержавшим фидером (часть линии электропередачи, по которой электричество передается в распределяющую энергосистему): в марте из-за задымления в тоннеле поезда проходили «Маяковскую» без остановки. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что фидер просто не выдержал одновременного старта двух составов с асинхронным тяговым приводом.
Наши корреспонденты сообщают, что закрыта на вход так же и «Удельная».
По данным «Фонтанки», МЧС зарегистрировало срабатывание пожарной сигнализации, было отключено энергоснабжение трех станций — «Озерков», «Проспекта Просвещения» и «Парнаса», отключен контактный рельс. Эвакуация из тоннеля проводилась в сторону «Парнаса».
Всё максимально серьезно. Как сообщает пресс-служба метрополитена, на место технической аварии в петербургской подземке выехали вице-губернатор Максим Соколов, председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин.
Комитет по транспорту сообщает:
По уточненным данным, в тоннелях стояли два состава. На свет спасатели вывели около 200 человек. Все люди эвакуированы.
Важное уточнение: на время решения нештатной ситуации в метрополитене проезд в автобусах маршрутов № 85, 139, 198 осуществляется бесплатно.
Как передают наши корреспонденты, у станции метро «Удельная» толпа выходит из метро и идёт либо на кольцо трамваев, либо на маршрутки. Люди переживают, гуглят маршруты, пытаются вызвать такси и втиснуться в трамваи. Мобильный интернет работает так себе.
На самой станции некоторые пассажиры сидят и ждут поездов. Дежурные говорят, что это надолго. «Идите домой, не будет поезда», — сказал сотрудник метро пассажирам.
Обстановка у станции метро «Проспект Просвещения». Читатели пишут, что насчитали 8-10 пожарных машин и 6-7 карет скорой помощи.
Ехать на такси с «Удельной» на «Парнас», возможно, самый удобный способ решения транспортной проблемы. Но точно не самый дешевый сейчас.
Эвакуация пассажиров из аварийного участка завершена, сообщает комитет по транспорту.
Сотрудники аварийных формирований метрополитена совместно с сотрудниками МЧС вывели пассажиров по тоннелю на станции метро «Парнас» и «Проспект Просвещения».
Обновленные данные: эвакуировали 134 человека на станции «Проспект Просвещения» и 118 человек на станции «Парнас». Никто не пострадал.
Хорошие новости.
Станция «Удельная» открыта!
Обстановка у станции метро «Удельная».
Пассажирка Ольга рассказала «Фонтанке», как её спасали из вставшего в тоннеле вагона метро:
«Мы встали в тоннеле где-то в начале седьмого. Сначала нам говорили где-то раз в 10 минут, что мы скоро поедем, потерпите, откройте форточки. Потом сказали, что напряжения не хватает, чтобы мы ехали. Поэтому будем стоять, неясно сколько. У нас была женщина пожилая в вагоне, ей было плохо. Через час с лишним нам сказали, что сейчас будут эвакуировать и где-то через полтора часа после остановки мы пошли. Сначала сказали, будут эвакуировать пожилых, беременных, а потом просто — все женщины идут вперед. Но вообще эвакуация проходила очень гладко, нам навстречу вышла аварийная бригада, помогали слезать, на каждом пути. Везде, где надо было переступить через рельсы и куда-то пройти, стояли люди, которые показывали, куда наступать и что делать. Мы выходили из «Парнаса» там, где люди обычно входят на станцию, там уже стояла скорая помощь».
Станция «Озерки» и станция «Проспект Просвещения» открыты для входа и выхода пассажиров.
Движение по линии 2 осуществляется от «Купчино» до «Проспекта Просвещения». На время закрытия для пассажиров станции «Парнас» на наземном участке «Парнас» — «Проспект Просвещения» организовано движение бесплатного автобуса 198А, сообщает комитет по транспорту.
А это очередь на маршрутку у «Удельной». Чтоб вы понимали, здесь в час пик человек пять максимум. Но после открытия станции она явно станет короче.
Темп движения в наземном транспорте. В пробках томятся те, кто уехал до открытия станций.
Всё.
В 20:37 движение на второй линии осуществляется в полном объеме. Все станции открыты для входа и выхода пассажиров, сообщает метрополитен.
Наш корреспондент сбежала из такси в работающую подземку. Сейчас она уже на «Проспекте Просвещения». Говорит, что в вагонах непривычно пусто — все уехали по земле.
Председатель комитета по транспорту заявил, что сбой на линии метро связан с аномальной жарой и изношенностью оборудования.
Читательница «Фонтанки» Людмила рассказала, что была в третьем вагоне. «Было очень душно. Находились около 2 часов. В вагоне была пожилая бабушка, которой плохо было. Ее самую первую эвакуировали. И к врачам отвели».
Тем временем толпы возле «Удельной» схлынули, все разъехались. Кондукторы на перекуре обсуждают, как много было людей.
Сейчас у «Проспекта Просвещения». Свободно.
На этом мы завершаем нашу трансляцию. Метро работает и это главное. Спасибо за внимание.