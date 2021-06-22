Аномальная жара обесточила вагоны: авария в метро Петербурга. Онлайн-трансляция

Как передают наши корреспонденты, у станции метро «Удельная» толпа выходит из метро и идёт либо на кольцо трамваев, либо на маршрутки. Люди переживают, гуглят маршруты, пытаются вызвать такси и втиснуться в трамваи. Мобильный интернет работает так себе.

На самой станции некоторые пассажиры сидят и ждут поездов. Дежурные говорят, что это надолго. «Идите домой, не будет поезда», — сказал сотрудник метро пассажирам.