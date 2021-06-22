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Всё серьёзно. В петербургское метро после коллапса спустятся вице-губернатор Соколов и председатель комтранса Поляков

На место аварии в метро Петербурга выехали чиновники и МЧС

На место технической аварии в петербургской подземке выехали вице-губернатор Максим Соколов, председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

«Усилены маршруты наземного общественного транспорта в районе станции метро «Проспект Просвещения» и «Парнас». Внештатная ситуация отрабатывается совместно с сотрудниками МЧС», — говорится в сообщении.

Фото: Скриншот Telegram.com
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О техническом сбое на второй линии метро стало известно в седьмом часу вечера. По словам читателей, поезда вставали в тоннеле. Вагоны забиты пассажирами, интервал составляет около семи минут. Позднее в пресс-службе метрополитена объяснили, что коллапс произошёл из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции «Парнас».

«Фонтанка» следит за происшествием в режиме онлайн.

Фото: Скриншот Telegram.com

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Комментарии (20)

261182581
вместо того, чтобы долбить из каждого угла-вы обязаны носить маску- лучше бы занялись делом- ремонтировали бы оборудование и занимались бы ТО, а так- это выглядит как глумеж на людьми- я спущусь в метро после сбоя оборудования. Интересно узнать- знают ли эти господа элементарные понятия- сила тока, сопротивление изоляции материалов и от чего они зависят- неужели от жары( от температуры окружающего воздуха) или нам что-то недоговаривают?
Bombaher
Что-то в этой статье про ковид ни слова!
Но вакцинироваться придётся всем обязательно. А то вакцина произведена и портится.
Юра Алекс
Пусть два часа в душном вагоне сидит...
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