вместо того, чтобы долбить из каждого угла-вы обязаны носить маску- лучше бы занялись делом- ремонтировали бы оборудование и занимались бы ТО, а так- это выглядит как глумеж на людьми- я спущусь в метро после сбоя оборудования. Интересно узнать- знают ли эти господа элементарные понятия- сила тока, сопротивление изоляции материалов и от чего они зависят- неужели от жары( от температуры окружающего воздуха) или нам что-то недоговаривают?