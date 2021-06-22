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В метро Петербурга рассказали о причинах коллапса на второй линии

На участке второй линии петербургского метрополитена нет движения из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции «Парнас». Об этом сообщили 22 июня в пресс-службе подземки.

В информационном-справочном центре «Петербургского метрополитена» подробностей не добавили. «Движение только от «Проспекта Просвещения» до «Купчино» и от «Купчино» до «Проспекта Просвещения», — сообщил диспетчер. — Станция метро «Парнас» закрыта. Просто технический сбой. В 18:18 закрыли, делают все возможное».

О коллапсе на второй линии метро стало известно в седьмом часу вечера. По словам читателей, поезда вставали в тоннеле. Сейчас вагоны забиты пассажирами, интервал составляет около семи минут.

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Напомним, это не первый сбой, вызванный не выдержавшим фидером (часть линии электропередачи, по которой электричество передается в распределяющую энергосистему): в марте из-за задымления в тоннеле поезда проходили «Маяковскую» без остановки. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что фидер просто не выдержал одновременного старта двух составов с асинхронным тяговым приводом.

«Фонтанка» следит за происшествием в режиме онлайн.

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Комментарии (6)

266108180
Час назад проходил мимо метро Просвещения. Шесть пожарных, четыре скорых. Полицейских пересчитать не смог. Они постоянно отезжают и подъезжают... Нехилый такой технический сбой. Будем ждать пока власти отмазку доработают.
AP-SPb
А ведь Парнас - относительно свежая станция. И при этом еще не тот ужас, который творился при стройке Беговых да Дунайских. С каждым годом заходить в метро становится все страшнее.
ivan5_5e4d10fe646f6
Причина одна -
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