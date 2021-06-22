В информационном-справочном центре «Петербургского метрополитена» подробностей не добавили. «Движение только от «Проспекта Просвещения» до «Купчино» и от «Купчино» до «Проспекта Просвещения», — сообщил диспетчер. — Станция метро «Парнас» закрыта. Просто технический сбой. В 18:18 закрыли, делают все возможное».
О коллапсе на второй линии метро стало известно в седьмом часу вечера. По словам читателей, поезда вставали в тоннеле. Сейчас вагоны забиты пассажирами, интервал составляет около семи минут.
Напомним, это не первый сбой, вызванный не выдержавшим фидером (часть линии электропередачи, по которой электричество передается в распределяющую энергосистему): в марте из-за задымления в тоннеле поезда проходили «Маяковскую» без остановки. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что фидер просто не выдержал одновременного старта двух составов с асинхронным тяговым приводом.
«Фонтанка» следит за происшествием в режиме онлайн.