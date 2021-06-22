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Три станции метро в Петербурге закрыли на вход после сбоя на второй линии

Станции метро «Парнас», «Проспект Просвещения» и «Озерки» временно закрыты для входа. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» вечером 22 июня, об этом объявляют на эскалаторе в подземке.

Ранее стало известно, что движение на второй линии останавливалось из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции «Парнас». При этом официально в подземке сообщали о закрытии только «Парнаса». О коллапсе в петербургской подземке рассказали очевидцы в седьмом часу вечера. Поезда стояли в тоннелях по 10 минут, рассказывали они. После этого станции оказались буквально забиты людьми, о соблюдении коронавирусных ограничений и речи быть не могло.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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«Фонтанка» следит за происшествием в режиме онлайн.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Напомним, это не первый сбой, вызванный не выдержавшим фидером (часть линии электропередачи, по которой электричество передается в распределяющую энергосистему): в марте из-за задымления в тоннеле поезда проходили «Маяковскую» без остановки. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что фидер просто не выдержал одновременного старта двух составов с асинхронным тяговым приводом.

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Комментарии (9)

EnsiferuM
Значит, нужно фидер проапгрейдить, чтоб не было таких инцидентов.
266108005
Выезжаю на машине в 23:00 от звёздной до озерков . Могу подбросить . Пишите в Директ в Инстаграм @igor11a
266107885
Поезда идут до Удельной, тут коллапс.
Бедные люди, толпы народу и наверху, ищут способы добраться по домам, и надеющихся доехать на "север" внизу.
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