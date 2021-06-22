Ранее стало известно, что движение на второй линии останавливалось из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции «Парнас». При этом официально в подземке сообщали о закрытии только «Парнаса». О коллапсе в петербургской подземке рассказали очевидцы в седьмом часу вечера. Поезда стояли в тоннелях по 10 минут, рассказывали они. После этого станции оказались буквально забиты людьми, о соблюдении коронавирусных ограничений и речи быть не могло.