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«Парнас» тоже открыт. Все станции петербургского метро работают в штатном режиме

Метрополитен Петербурга возобновил работу после серьезной аварии на второй линии.

«В 20:37 движение на линии 2 осуществляется в полном объеме, все станции открыты для входа и выхода пассажиров», — говорится в телеграм-канале городской подземки.

Об открытии станции «Парнас» вечером 22 июня сообщает петербургский метрополитен. Ранее последовательно была запущена работа и трех других станций второй линии, которые закрывались из-за сбоя в движении поездов: «Удельная», «Проспект Просвещения» и «Озерки». На время устранения неисправности были усилены маршруты наземного транспорта, автобусы ехали бесплатно.

Ранее из-за пробоя кабеля, как утверждает метрополитен, поезда встали в тоннелях: 252 пассажиров эвакуировали к станциям «Парнас» и «Проспект Просвещения». Пострадавших, по официальным данным, нет.

За напряженным вечером в петербургском метро «Фонтанка» следит в режиме онлайн.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

veteran78
И в футбол продули и кабель перебили и на улице духовка ох не к добру всё это. Видать свёкла ишшо подорожает.
264086011
Ёхарный 🤬. Метрополитен со сбоями? Власть всё продала и васё не контролируемо ?
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