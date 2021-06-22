«Парнас» тоже открыт. Все станции петербургского метро работают в штатном режиме

«В 20:37 движение на линии 2 осуществляется в полном объеме, все станции открыты для входа и выхода пассажиров», — говорится в телеграм-канале городской подземки.

Об открытии станции «Парнас» вечером 22 июня сообщает петербургский метрополитен. Ранее последовательно была запущена работа и трех других станций второй линии, которые закрывались из-за сбоя в движении поездов: «Удельная», «Проспект Просвещения» и «Озерки». На время устранения неисправности были усилены маршруты наземного транспорта, автобусы ехали бесплатно.