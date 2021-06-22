Застрявшие в петербургском метро после коллапса могут бесплатно уехать на автобусах

На усиленных маршрутах в связи с транспортным коллапсом в метро Петербурга действует бесплатный проезд, сообщает комтранс 22 июня. Доехать до нужных остановок без потери для кошелька можно на автобусах № 85, 138, 139.



О техническом сбое на второй линии метро стало известно в седьмом часу вечера. По словам читателей, поезда вставали в тоннеле. Вагоны забиты пассажирами, интервал составляет около семи минут. Позднее в пресс-службе метрополитена объяснили, что коллапс произошёл из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции «Парнас». На место технической аварии в петербургской подземке выехали вице-губернатор Максим Соколов, председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин.