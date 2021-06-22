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Метрополитен: «Из аварийного участка эвакуированы 252 человека. Пострадавших нет»

Петербургский метрополитен сообщает, что эвакуация пассажиров из аварийного участка завершена.

«Сотрудники аварийных формирований метрополитена совместно с сотрудниками МЧС вывели пассажиров по тоннелю на ст. «Парнас» и «Проспект Просвещения». Эвакуировали 134 человека на ст. «Проспект Просвещения» и 118 человек на ст. «Парнас». Никто не пострадал», — говорится в телеграм-канале городской подземки.

Серьезный технический сбой произошел в петербургском метрополитене вечером 22 июня. Вагоны, забитые пассажирами, встали на второй линии прямо в тоннелях. На месте разбираются в случившемся аварийные службы, чиновники, руководство метрополитена и МЧС.

По данным «Фонтанки», началось всё с того, что МЧС зарегистрировало срабатывание пожарной сигнализации. Было отключено энергоснабжение трех станций: «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас». Также отключился контактный рельс.

За происходящим на земле и под землёй «Фонтанка» следит в онлайн-трансляции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

263986891
Яндекс Таксо , конечно красавцы. В лучших своих и народных традициях моментально взвинтить цены до упора. Это как во время общей эвакуации продавать билеты на транспорт по спекулятивным ценам. Была бы нормальная компания - сделала бы с учетом ситуации цены вообще по себестоимости , только за работу водителей как бы рейтинг компании взлетел, но это конечно не про них.
Анатолий Смирнов
Мутная история. Ладно бы сгорел двигатель в составе - при такой температуре это понятно, охлаждения никакого... А вот кабель (или фидер) только передает, но не потребляет, энергию потребителям и должен делать это с минимальными потерями. Ну нагреется чуть больше... А сгореть (пробить при нарушении оплавленной изоляции) может в двух случаях: бешеная экономия в целях сами знаете чего на сечении кабеля или рукожопый монтаж при спешке или пьяным гастером. Что у нас на этот раз?
Alex000
И то ладно.
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