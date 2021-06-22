Метрополитен: «Из аварийного участка эвакуированы 252 человека. Пострадавших нет»

«Сотрудники аварийных формирований метрополитена совместно с сотрудниками МЧС вывели пассажиров по тоннелю на ст. «Парнас» и «Проспект Просвещения». Эвакуировали 134 человека на ст. «Проспект Просвещения» и 118 человек на ст. «Парнас». Никто не пострадал», — говорится в телеграм-канале городской подземки.
Серьезный технический сбой произошел в петербургском метрополитене вечером 22 июня. Вагоны, забитые пассажирами, встали на второй линии прямо в тоннелях. На месте разбираются в случившемся аварийные службы, чиновники, руководство метрополитена и МЧС.
По данным «Фонтанки», началось всё с того, что МЧС зарегистрировало срабатывание пожарной сигнализации. Было отключено энергоснабжение трех станций: «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас». Также отключился контактный рельс.
За происходящим на земле и под землёй «Фонтанка» следит в онлайн-трансляции.