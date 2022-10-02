    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, вос

    758мм

    95%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd55.3eur52.74
    Присоединение территорийМобилизация в ПетербургеКак готовят мобилизованныхНовая карта РоссииОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    В Петербурге снова сгорел голубой автобус

    2825
    обсудить

    В Петербурге в ночь на 2 октября сгорел очередной синий автобус. Пострадавших нет.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб


    Видео пожара опубликовалив группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    Как сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту, возгорание в автобусе МАЗ произошло около часа ночи, автобус в это время следовал по внешнему кольцу КАД. Это была резервная машина, направлялась в парк, пострадавших нет. «Сотрудниками МЧС пожар был оперативно ликвидирован, причины происшествия устанавливаются, заявили в комитете. — Двигатель цел, возгорание произошло не в моторном отсеке». Автобус принадлежит перевозчику «Третий парк».


    Напомним, это далеко не первый сгоревший газомоторный автобус из тех, что приехали в Петербург в рамках внедрения новой модели транспортного обслуживания. Сначала выгорели два МАЗ «Домтрансавто», затем — два ЛиАЗ «Третьего парка».

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close