В Петербурге снова сгорел голубой автобус

В Петербурге в ночь на 2 октября сгорел очередной синий автобус. Пострадавших нет.
Видео пожара опубликовалив группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту, возгорание в автобусе МАЗ произошло около часа ночи, автобус в это время следовал по внешнему кольцу КАД. Это была резервная машина, направлялась в парк, пострадавших нет. «Сотрудниками МЧС пожар был оперативно ликвидирован, причины происшествия устанавливаются, заявили в комитете. — Двигатель цел, возгорание произошло не в моторном отсеке». Автобус принадлежит перевозчику «Третий парк».
Напомним, это далеко не первый сгоревший газомоторный автобус из тех, что приехали в Петербург в рамках внедрения новой модели транспортного обслуживания. Сначала выгорели два МАЗ «Домтрансавто», затем — два ЛиАЗ «Третьего парка».