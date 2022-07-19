Проблема та же. Почему могли загореться голубые автобусы ЛиАЗ в Петербурге

После возгорания на газомоторных автобусах МАЗ в конце июня перевозчики сообщили, что аналогичные конструктивные особенности есть и у других моделей, которые используются в Петербурге. После этого задымились два ЛиАЗа.



По данным «Фонтанки», два сгоревших у перевозчика «Домтрансавто» голубых автобуса МАЗ заставили Смольный в конце июня уточнить — где еще можно ждать подвоха. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что перевозчик «Третий парк» указал на одну из моделей ЛиАЗ. Спустя пару недель именно она попала в новости про новые пожары.

