Проблема та же. Почему могли загореться голубые автобусы ЛиАЗ в Петербурге

После возгорания на газомоторных автобусах МАЗ в конце июня перевозчики сообщили, что аналогичные конструктивные особенности есть и у других моделей, которые используются в Петербурге. После этого задымились два ЛиАЗа.
По данным «Фонтанки», два сгоревших у перевозчика «Домтрансавто» голубых автобуса МАЗ заставили Смольный в конце июня уточнить — где еще можно ждать подвоха. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что перевозчик «Третий парк» указал на одну из моделей ЛиАЗ. Спустя пару недель именно она попала в новости про новые пожары.
Напомним, Смольный отчитался о предполагаемых причинах возгорания на МАЗ-203947, опираясь на письмо производителя, о его содержании рассказывала «Фонтанка»: возгорание, утверждалось там, началось в моторном отсеке, вследствие попадания масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя. То есть основная причина — течь жидкости из фланцев гидропривода.
Относительно автобусов ЛиАЗ выводов комиссии еще нет, и их владелец «Третий парк» не настроен комментировать ситуацию до получения этой информации. Но по данным «Фонтанки», в контактах перевозчика со Смольным обсуждается ровно та же особенность, что и у автобусов МАЗ.
Два газомоторных МАЗ перевозчика «Домтрансавто» выгорели в конце июня, при этом причина была не в топливной системе. Партию автобусов отправили на экспертизу, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «распереживался», но его успокоил губернатор Петербурга. На прошлой неделе горели уже два автобуса ЛиАЗ-5292 «Третьего парка».