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    Российский автопром сравнял счет — 2:2. В Петербурге сгорел ещё один отечественный автобус

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    На проспекте Королева тушили автобус марки ЛиАЗ-5292 отечественного производства. Об этом «Фонтанке» сообщили в АО «Третий парк» 16 июля.

    Фото: Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»
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    Автобус обслуживал 227-й маршрут. Возгорание, произошедшее около 18 часов в субботу, удалось быстро ликвидировать, пострадавших нет. Выгорел моторный отсек транспорта, пассажиров быстро вывели из дымящегося салона.

    «Обстоятельства происшествия уточняются, точная причина возгорания будет установлена на экспертизе. Водитель транспортного средства оперативно среагировал на внештатную ситуацию, действовал по регламенту и вывел пассажиров из задымленного транспорта», – прокомментировали произошедшее в городском комитете по транспорту. Там добавили, что ситуация с возгоранием автобусов находится на контроле.

    Машину такой же марки тушили накануне на Планерной улице.

    Фото: Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»

    Этим летом в Петербурге регулярно возгораются голубые газомоторные автобусы. Ранее выгорели два МАЗ перевозчика «Домтрансавто». Случаи не обошел вниманием президент Белоруссии Александр Лукашенко. Накануне, как и сегодня, тушили ЛиАЗ-5292 «Третьего парка» на Планерной улице.

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