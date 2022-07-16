Российский автопром сравнял счет — 2:2. В Петербурге сгорел ещё один отечественный автобус

На проспекте Королева тушили автобус марки ЛиАЗ-5292 отечественного производства. Об этом «Фонтанке» сообщили в АО «Третий парк» 16 июля.
Автобус обслуживал 227-й маршрут. Возгорание, произошедшее около 18 часов в субботу, удалось быстро ликвидировать, пострадавших нет. Выгорел моторный отсек транспорта, пассажиров быстро вывели из дымящегося салона.
«Обстоятельства происшествия уточняются, точная причина возгорания будет установлена на экспертизе. Водитель транспортного средства оперативно среагировал на внештатную ситуацию, действовал по регламенту и вывел пассажиров из задымленного транспорта», – прокомментировали произошедшее в городском комитете по транспорту. Там добавили, что ситуация с возгоранием автобусов находится на контроле.
Машину такой же марки тушили накануне на Планерной улице.