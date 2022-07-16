Голубые продолжают жечь. В Петербурге снова тушат пассажирский автобус

Автобус не выдержал нагрузки выходного дня в Приморском районе Петербурга. У машины задымился моторный отсек.
читатель «Фонтанки» Денис
О возгорании на проспекте Королева «Фонтанке» рассказали читатели 16 июля. На кадрах очевидца запечатлен голубой дымящийся автобус. Рядом сотрудники МЧС заливают его водой.
В пресс-службе экстренного ведомства уточнили, что в автобусе выгорел моторный отсек. К тушению привлекалось две спецмашины и 10 человек личного состава. Пострадавших нет. Судя по съемкам очевидцев, пассажиров сразу же вывели из задымленного транспорта.
Автор: ЖК UP-квартал «Комендантский» | ФСК / «ВКонтакте»
Из-за пожара на пересечении проспекта Королева и улицы Шаврова собралась пробка. По словам очевидца, движение в сторону Плесецкой улицы было перекрыто.
Этим летом в Петербурге регулярно возгораются голубые автобусы. Последний раз ЛиАЗ тушили на Планерной улице. Случаи не обошел вниманием президент Белоруссии Александр Лукашенко.