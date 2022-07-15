Жаркое лето для голубых автобусов. Пассажирский транспорт тушили на Планерной

В Приморском районе Петербурга вновь тушили пассажирский автобус. На этот раз «сгорел на работе» не МАЗ, хотя цветом он и похож на «горячие» новинки этого лета.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В 15:35 15 июля в МЧС Петербурга поступила информация о пожаре у дома 53 по Планерной улице, сообщает пресс-служба ведомства. В автобусе горел моторный отсек. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», водитель успел сбить пламя. В 15:54 прибывшие на место огнеборцы ликвидировали пожар.
«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В пресс-службе АО «Третий парк» «Фонтанке» рассказали, что в автобусе ЛиАЗ 223-го маршрута произошло задымление. Водитель вывел пассажиров, в результате ЧП никто не пострадал.
Этим летом в Петербурге зачастили гореть автобусы. За июнь сгорели два новых газомоторных МАЗа одной и той же модели. Машины отправили на экспертизу, а в Петербург приехали специалисты из Минска. Случаи не обошел вниманием президент Белоруссии Александр Лукашенко.