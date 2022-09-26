Не уснешь до самого утра. Как борьба за сохранение Петербурга стала уголовно-политическим триллером

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Председатель петербургского комитета по охране памятников Сергей Макаров на прошлой неделе получил редкий опыт общения со следователями до середины ночи. После этого до него натурально было не дозвониться около суток — пока, он, видимо, не восстановил наконец симку. Старую-то конфисковали. Однако и когда дозвонились, комментировать ситуацию он не стал. Так что «Фонтанка» пробует воспроизвести ход событий самостоятельно — а заодно вспомнить, как борьба за Петербург стала политическим делом.



По данным «Фонтанки», в среду к Макарову следователи пришли часов в 14. Дело о превышении полномочий касается конкретного здания на Васильевском острове, но вопросы дома и в кабинете задавали разные. Круг интересов ширился по мере того, как взгляд оперативников падал на всё новые предметы. Например, заинтересовал их модный джемпер известного итальянского бренда, а также избирательность чиновника: почему одни бумаги глава комитета хранит на столе, а другие в сейфе. Чиновник, как мог, пытался попасть в интонацию и всерьез отвечал на эти вопросы.



На Торжковскую в СК по Северо-Западу поехали уже ближе к вечеру. Там продолжили общение. По данным «Фонтанки», Макаров настаивал, чтобы его объяснения записывали верно. Это корреспондента он бы, наверное, поправлять не стал, а следователя — другое дело. Еще на заре ставшего показательным дела о превышении полномочий в КГИОП «Фонтанка» обращала внимание на то, что два комитета — охранный и следственный — словно существовали в разных языковых вселенных. СК, к примеру, сообщал, что кто-то в КГИОП выдает заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия. Чиновники парировали: «Историческое здание по определению не может находиться в границе территории объекта культурного наследия». СК писал об искусственном «омоложении» по документам различных важных для Петербурга сооружений. Комитет сообщал, что «не является органом, уполномоченным на определение или изменение дат постройки зданий». И так далее. В общем, самым красноречивым был комментарий КГИОП — о том, что он «не может понять смысл предъявляемых претензий».



Около 4 утра Макаров вышел от следователей с подпиской о невыезде. Это позволило пресс-службе КГИОП утром «опровергнуть» информацию о его задержании. «Фонтанка» не обижается и готова разделить мнение, что полночи глава комитета по собственному желанию проводил время так, как проводил.



Если о предыстории, то градозащитное движение в Петербурге всегда было впереди России всей: немудрено — исторический центр немаленький, активных горожан достаточно, застройщиков с аппетитами тоже. Считается, что в сложные времена памятники в особенной опасности — строители экономят на реставрации, чиновники, щадя бизнес, меньше выписывают штрафы. C февраля в Петербурге голос градозащитников стал звучать всё громче. В апреле на отчёте губернатора Петербурга в Законодательном собрании яблочник Борис Вишневский говорил Александру Беглову, что власти потворствуют застройщикам, и приводил в пример ситуацию со сносом манежа Финляндского полка на Васильевском острове, а также бывших бань Екимовой на Петроградской стороне. Оппозиционер уверен, что экспертизы, где обозначены года их постройки, были сфальсифицированы. «В судах, где градозащитники отстаивают ценность этих зданий, представители КГИОП выступают против них, соглашаясь с фальсификациями года постройки», — говорил Вишневский. Губернатор тогда с ним не соглашался: «Мы живём в правовом государстве, надо уважать решение судов».



Всё изменилось в мае. Собеседники «Фонтанки» утверждают, что, по совпадению, предшествовал этому звонок из Москвы в Смольный. Якобы звонившие интересовались состоянием дел с реконструкцией исторической усадьбы при саде «Озерки». Это старая история. Двухэтажная деревянная дача XIX века, стоявшая на берегу Верхнего Суздальского озера, с советских времен служила летним детским садом. А в 2012-м отошла в собственность Федерации независимых профсоюзов России, которая передала её в оперативное управление Университета профсоюзов. С 2016-го дача внесена в реестр выявленных памятников истории регионального значения, а затем начались суды. Университет штрафовали за то, в каком состоянии было деревянное здание. Чиновники КГИОПа упорствовали. В конце концов суд обязал вуз восстановить памятник.





«Фонтанка» писала, что перед этим в Сети случилось нечто, похожее на информационную атаку: ряд федеральных телеграм-каналов и СМИ опубликовали обвинения в адрес председателя комитета Сергея Макарова. «Незыгарь» и другие гиганты-анонимы цитировали профсоюзную газету, в которой утверждали, что КГИОП регулярно проводит «фальшивые» экспертизы и активно расходует бюджетные средства.

Решение суда о необходимости восстановить здание вступило в силу осенью 2020 года. На проведение работ дали 24 месяца. К 29 октября 2022 года повреждённые пожаром чердачные перекрытия, кровля, окна и другие элементы дачи должны были полностью возродить Как говорят в комитете, работы так и не были проведены.



По словам источника «Фонтанки» в Законодательном собрании города, практически одновременно со звонком в Смольный насчёт известной дачи боровшиеся за сохранение города активисты и муниципальные депутаты решили написать письмо главе СК Александру Бастрыкину, когда-то, кстати, преподававшему в Университете профсоюзов. На официальном сайте Следственного комитета отреагировали моментально: сообщили, что Бастрыкин лично изучит обращение депутатов, проверит доводы и по результатам будет принято процессуальное решение. В мае, как уже писала «Фонтанка», было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий неустановленными сотрудниками КГИОП. В списке пострадавших (или потенциальных жертв) этого превышения были знакомые горожанам здания: опять же манеж лейб-гвардии Финляндского полка, дом Лапина, торговые бани Екимовой.



Всё лето в Следственном комитете внимательно следили и реагировали на градозащитную повестку Петербурга. На этом фоне несколько странно смотрелось награждение Макарова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. О том, что печать президентской канцелярии появилась на соответствующем указе, писал «Петербургский дневник» в середине июля. Однако когда начался демонтаж дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской, прописанный в указе «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» отошел на второй план, СК возбудил новые дела.



Одно из них — по поводу избиения активиста Олега Мухина, оказавшегося неподалёку от строительной площадки, когда начался снос. Глава СК лично приезжал на Большую Морскую с инспекцией, после которой вызвал к себе инвестора на разговор. Работы были остановлены, весь особняк стал вещдоком, хотя разрешительная документация у инвестора была в порядке. Визиту Бастрыкина на стройплощадку предшествовала реакция прокуратуры: зампрокурора города постановил отменить возбуждение одного из уголовных дел, что только добавило силового веса этой борьбе. В восторге от действий Бастрыкина оказались градозащитники, ещё больше — когда тот поручил представить ему доклад о ситуации с застройкой территории Пулковской обсерватории.



Наконец, добавил сумбура истории Александр Беглов. В эфире телеканала 78 он зачем-то заявил, что жаловавшиеся на снос исторических зданий муниципальные депутаты — адепты Михаила Ходорковского*, бежавшие за рубеж и оттуда расшатывающие общественную повестку перед выборами.

Перетягивание этого «информационного каната» в итоге и закончилось визитом следователей вечером 21 сентября в комитет по охране памятников. Уголовное дело — опять по превышению полномочий, но теперь говорят не о «неустановленных лицах» и не о целом перечне зданий. Речь именно о сносе манежа лейб-гвардии Финляндского полка, а у председателя КГИОП вполне себе определенный статус — обвиняемого. Отсюда и мера пресечения в виде подписки о невыезде.



История с дачей при саде «Озерки» и правда может не быть двигателем этой ситуации. В конце концов, у КГИОП и СК были и другие, более прямые отношения на петербургской земле, где что ни здание — то историческое. Если СК забирает особняк Нарышкиной на Моховой для Кадетского корпуса-пансиона воспитанниц Следственного комитета — это повод утрясти формальности с охранным комитетом Смольного. Если вместо госпиталя на Петергофском шоссе запланирован кадетский корпус СК — опять же к КГИОП. Это не считая здания в Басковом переулке для Всероссийского государственного университета юстиции, петербургский филиал которого был создан не кем-нибудь, а доктором юридических наук, профессором Александром Бастрыкиным. В общем, темы для разговора были и раньше.



В этой явно не закончившейся истории есть ещё один интересный момент. Уж он-то точно напрямую не связан с происходящим, но штрих интересный. Александр Бастрыкин, ставший летом главным градозащитником Петербурга, отразил это увлечение и в стихах. В его профиле на сайте «Стихи.ру» в последнее время всё больше стало появляться лирики о городе. Большинство произведений, судя по сайту, опубликованы вечером или глубокой ночью. «Не уснёшь до самого утра», — пишет автор в одном из стихотворений, и сейчас это уже читается как конкретное обещание конкретному чиновнику.



— Я молюсь на тебя!

Каждый вечер хочу,

В нем увидеть себя, —

Про другое — молчу...

Потому что нет бед,

Пока Невский проспект

Даст мне точный ответ

Где есть «да» и где «нет», — написал пользователь Бастрыкин 3 19 августа.



В тот же день глава Следкома потребовал от подчинённых проверить законность запланированного сноса в Петербурге кинотеатра «Слава».



*Внесен Минюстом в перечень физлиц-иноагентов 20 мая мая 2022 года Оксана Лоткова, «Фонтанка.ру»