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    «Не можем понять смысл». В Смольном прокомментировали уголовное дело против сотрудников КГИОП

    2209
    6 комментариев

    В Смольном прокомментировали уголовное дело против сотрудников комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры (КГИОП) о подготовке к сносу исторических зданий. Как сообщили 31 мая «Фонтанке» в ведомстве, комитет не понимает сути претензий Следственного комитета.

    «КГИОП не может понять смысл предъявляемых претензий, поскольку не является органом, уполномоченным на определение или изменение дат постройки зданий, и это уже много лет подчеркивает, в том числе в СМИ», — заявили в комитете.

    Там также добавили, что КГИОП не отвечает за включение исторических зданий в границы территорий объектов культурного наследия: «Что касается якобы «выдачи заключений о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия», поясним, что расположение или нерасположение того или иного здания в зоне охраны определяется не заключением КГИОП, а открытыми данными в законе 820–7, и это легко проверить. Заключение КГИОП о соответствии проектных решений режиму зон охраны не дает право что-либо демонтировать, на это также существуют уполномоченные органы».

    О возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников КГИОП по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками (часть 1 статьи 286 УК РФ) стало известно 31 мая. По версии следователей, в комитете выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия. Год постройки зданий в документах искусственно изменяли на послереволюционный, из-за чего исторические объекты больше не находились под защитой закона Санкт-Петербурга.

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    Комментарии (6)

    274462356
    Смольный лукавит...не упоминая об историко-культурной экспертизе, которая проводится под кураторством КГИОП и зачастую приводит к выводу объекта из под охраны. А на заключениях экспертизы везде подписи и печати этих гос.мужей.
    Похоже влипли....
    SU LUX INN
    здания Необходимо сносить! а вырученные Народные средства направлять известно Куда!
    Sadava
    "на определение или изменение дат постройки зданий", поэтому, тем, кто более "ровный", разрешаем все. Только откат занесите.
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