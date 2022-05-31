«Не можем понять смысл». В Смольном прокомментировали уголовное дело против сотрудников КГИОП

В Смольном прокомментировали уголовное дело против сотрудников комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры (КГИОП) о подготовке к сносу исторических зданий. Как сообщили 31 мая «Фонтанке» в ведомстве, комитет не понимает сути претензий Следственного комитета.

«КГИОП не может понять смысл предъявляемых претензий, поскольку не является органом, уполномоченным на определение или изменение дат постройки зданий, и это уже много лет подчеркивает, в том числе в СМИ», — заявили в комитете.



Там также добавили, что КГИОП не отвечает за включение исторических зданий в границы территорий объектов культурного наследия: «Что касается якобы «выдачи заключений о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия», поясним, что расположение или нерасположение того или иного здания в зоне охраны определяется не заключением КГИОП, а открытыми данными в законе 820–7, и это легко проверить. Заключение КГИОП о соответствии проектных решений режиму зон охраны не дает право что-либо демонтировать, на это также существуют уполномоченные органы».