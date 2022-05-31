Против чиновников Смольного возбудили уголовное дело из-за подготовки к сносу исторических зданий

В Петербурге против сотрудников комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры (КГИОП) возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками (часть 1 статьи 286 УК РФ). Как сообщил 31 мая в своём телеграм-канале СК РФ, речь идёт о подготовке исторических зданий к сносу.
По версии следствия, неустановленные сотрудники КГИОП выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия. В документах год постройки зданий изменяли на послереволюционный. Из-за этого исторические объекты больше не находились под защитой закона Санкт-Петербурга.
Таким образом, как полагает следствие, комитет разрешил реконструкцию дома Лапина 1840 года постройки под многоквартирный дом. Проверка СК коснулась ещё трех объектов: манежа лейб-гвардии Финляндского полка, здания Васильевского винного городка и корпуса торговых бань Екимовой. Следователи также проверяют законность сноса дома купца Петра Масалева в поселке Песочный.
Дом Лапина оказался в списке, который направили в Следственный комитет активисты. В документе градозащитники говорили об угрозе утраты ценной застройки. Кроме него, там оказались в том числе уже разрушенный манеж лейб-гвардии Финляндского полка и частично разрушенные торговые бани Екимовой.