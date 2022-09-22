Гвардия не прощает. Какие «явные признаки» предъявляют Сергею Макарову

По данным «Фонтанки», постановление о привлечении Макарова в качестве обвиняемого сосредоточено на одном эпизоде. В конце 2019 года глава КГИОП рассматривал заявление о включении здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Дальше — текст серьезный: «Умышленно проигнорировав имеющиеся явные и очевидные архитектурные признаки историко-градостроительной ценности здания, представленные заявителями сведения о его постройке до 1917 года и имеющиеся в КГИОП результаты фотофиксации, явно превышая свои должностные полномочия <…>, лично без привлечения членов экспертного совета незаконно утвердил заключение КГИОП «об отсутствии историко-культурной ценности объекта». Для этого ему якобы хватило только исследования, которое предоставил застройщик ООО «Легенда» о том, что фактически оригинальное здание было уничтожено в 1960-х. После этого Макаров отказался включать манеж в список выявленных объектов культурного наследия. В итоге, считает СК, застройщику выдали заключение о том, что его проект многоквартирного дома соответствует режиму единой зоны регулирования застройки — в смысле, манеж можно сносить. Его и снесли — силами ставшей уже знаменитой компании «Прайд» . Всё это называют тяжкими последствиями, а стало быть, и Макарову предъявляют п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как в пыли, в протестах и в судебных разбирательствах сносили здание манежа лейб-гвардии Финляндского полка на Большом проспекте В.О. Проблема в том, что это был не единственный объект, за который так же боролись градозащитники и про который говорили, что его искусственно омолодили по документам, чтобы иметь возможность разобрать без лишних обязательств. Практически одновременно сносили так называемые торговые бани Екимовой на Петроградской стороне, спорили за дом Лапина, оплакивали дом купца Масалева. В итоге всё это упаковали в обращение к главе СК Александру Бастрыкину, который и ранее проявлял интерес к защите исторических зданий в Петербурге. Результат превзошел все ожидания: было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, а встречные аргументы КГИОП как-то прозвучали в пустоту.



После этого СК уже не отводил взора от градозащитной повестки в Петербурге, благо она подбрасывала всё новые сюжеты. Самым громким стал демонтаж дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской. Это и так-то был не самый безобидный кейс, а тут еще поблизости избили активиста Олега Мухина. Явный интерес Александра Бастрыкина умножился на нежелание прокуратуры соглашаться со Следкомом. В итоге глава СК явил беспрецедентный пример личного участия в следственных мероприятиях: без предупреждения приехал на Большую Морскую и вызвал к себе инвестора на разговор. Работы были остановлены, весь особняк по сути оказался одним большим вещдоком. Инвестор настаивал, что всё делает по букве закона, но, вроде бы, шёл на диалог. Вопрос был только в том, насколько серьезно СК настроен по отношению к смольнинскому охранному руководству. Этого вопроса больше нет.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

