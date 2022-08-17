Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении градозащитника в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела об избиении петербуржца, который выступил против сноса дворовых флигелей особняка Салтыковой. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Речь идет о журналисте и градозащитнике Олеге Мухине, который был госпитализирован вчера с травмами.

Как отмечает СК, накануне несколько горожан выступили против сноса флигелей особняка Е. П. Салтыковой на Большой Морской улице, 51. «При этом несколько человек, по словам собравшихся граждан имеющих отношение к демонтажным работам, набросились на одного из градозащитников и причинили ему телесные повреждения», — говорится в сообщении комитета.



Возбудить уголовное дело и представить доклад Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя регионального ГСУ СК России Дмитрию Иванову. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Днем 16 августа Олег Мухин приехал на Большую Морскую для проведения пикетов против сноса, который он считает незаконным. По его словам, как только он начал вести съемку на телефон, на него набросились несколько человек и избили, а затем затащили в помещение и заставили написать расписку об отсутствии претензий. Медики диагностировали сотрясение мозга, ссадины и ушибы, подозрение на перелом правой скуловой кости не подтвердилось. Активиста госпитализировали.



Ранее стало известно, что Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело и по факту сноса дворовых флигелей здания-памятника. В комитете по охране памятников «Фонтанке» говорили, что все разрешения на проведение работ у собственника, ООО «Северная земельная компания», есть.

Однако градозащитник, депутат ЗакСа Борис Вишневский обратил внимание, что разрешение по проведение работ, которое КГИОП в марте 2022 года выдал собственнику, основано на распоряжении комитета от 22.08.2016 № 10–415 об утверждении предмета охраны объекта, которое имеет нормативный характер, но, по информации депутата, оно не было опубликовано. Имеющее нормативный характер, но не опубликованное в установленном порядке распоряжение комитета не может применяться, в том числе при выдаче разрешений на строительство, разрешений на проведение работ по сохранению объекта. Поэтому, считает парламентарий, и разрешение на работы является незаконным.

