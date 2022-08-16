Градозащитника Олега Мухина избили в центре Петербурга. Врачи диагностировали перелом скулы

В Петербурге 16 августа неизвестные напали на журналиста и градозащитника Олега Мухина. Медики диагностировали перелом, в настоящее время пострадавшего везут на скорой в больницу. Об этом он сам рассказал «Фонтанке».

Врачи обнаружили перелом правой скуловой кости. «Ссадины, ушибы, едем на скорой в больницу, сотрясение под вопросом», — рассказал активист.

Нападение произошло около дома № 51 на Большой Морской улице. К зданию градозащитник прибыл для проведения одиночного пикета против сноса дворовых флигелей особняка Е. П. Салтыковой. «Как только начал снимать, как ломают здание, на меня налетели четыре здоровых мужика», — пояснил Мухин.