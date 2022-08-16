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    Градозащитника Олега Мухина избили в центре Петербурга. Врачи диагностировали перелом скулы

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    22 комментария

    В Петербурге 16 августа неизвестные напали на журналиста и градозащитника Олега Мухина. Медики диагностировали перелом, в настоящее время пострадавшего везут на скорой в больницу. Об этом он сам рассказал «Фонтанке».

    Врачи обнаружили перелом правой скуловой кости. «Ссадины, ушибы, едем на скорой в больницу, сотрясение под вопросом», — рассказал активист.

    Нападение произошло около дома № 51 на Большой Морской улице. К зданию градозащитник прибыл для проведения одиночного пикета против сноса дворовых флигелей особняка Е. П. Салтыковой. «Как только начал снимать, как ломают здание, на меня налетели четыре здоровых мужика», — пояснил Мухин.

    По словам журналиста, напавшие повалили его на землю, били руками и ногами по корпусу и по голове, а также душили. Пострадавший планирует обратиться с заявлением в полицию.

    В Следственном комитете «Фонтанке» подтвердили информацию, что на месте работают сотрудники ведомства, которые проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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    Комментарии 22

    Kezevo16 Авг 2022 в 17:03
    Какое же это позорище! По прямому заказу отоваривают в центре города! Камеры как обычно когда надо не работают?
    +0−1
    Милая +16 Авг 2022 в 16:55
    Почему такое беззаконие происходит в нашем городе? Кто инвестор?
    Здоровья пострадавшему журналисту!
    +1−1
    Nerevar16 Авг 2022 в 16:53
    Пора научиться наказывать исполнителей заказных нападений. Краткая инструкция: 1) нападает стадо, тогда надо со всех ног бежать от них, стадо растянется так или иначе, тут их пшикать газом по одному или подручными предметами гасить по одному, только не насмерть иначе цугундер; 2) нападает 1-2, тогда газом их или шокером, тут можно взять интервью кто послал с какой целью и сколько дали денег.
    Нужно искоренять это уродливое явление как заказные нападения.
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