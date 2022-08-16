Градозащитника Олега Мухина избили в центре Петербурга. Врачи диагностировали перелом скулы

В Петербурге 16 августа неизвестные напали на журналиста и градозащитника Олега Мухина. Медики диагностировали перелом, в настоящее время пострадавшего везут на скорой в больницу. Об этом он сам рассказал «Фонтанке».
Врачи обнаружили перелом правой скуловой кости. «Ссадины, ушибы, едем на скорой в больницу, сотрясение под вопросом», — рассказал активист.
Нападение произошло около дома № 51 на Большой Морской улице. К зданию градозащитник прибыл для проведения одиночного пикета против сноса дворовых флигелей особняка Е. П. Салтыковой. «Как только начал снимать, как ломают здание, на меня налетели четыре здоровых мужика», — пояснил Мухин.
По словам журналиста, напавшие повалили его на землю, били руками и ногами по корпусу и по голове, а также душили. Пострадавший планирует обратиться с заявлением в полицию.
В Следственном комитете «Фонтанке» подтвердили информацию, что на месте работают сотрудники ведомства, которые проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.