Градозащитники рассказали о сносе особняка Салтыковой на Большой Морской. В нём планируют сделать гостиницу

Накануне начался снос дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской, 51. Об этом 16 августа сообщили петербургские градозащитники в телеграм-канале «SOS СПб СНОС».

Активисты полагают, что работы ведутся незаконно, поскольку срок выданной в 2017 году разрешительной документации истек, а новое разрешение им найти не удалось. Однако, как сообщили «Фонтанке» в КГИОП, все разрешения на проведение работ есть, дворовые флигели аварийные и они будут восстановлены.

КГИОП в 2017 действительно согласовал проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия под гостиницу, разработанный архитектурным бюро «Студия 44». Документация предусматривала ремонт и реставрацию лицевого флигеля, разборку трех дворовых аварийных флигелей и их восстановление после, а также устройство подземной парковки.

По данным комитета, предусмотренные конструктивные и инженерные решения не оказывают влияния на предмет охраны памятника. В марте 2022 года КГИОП выдал новые разрешения на проведение работ по сохранению объекта и на строительство.