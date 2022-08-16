Градозащитники рассказали о сносе особняка Салтыковой на Большой Морской. В нём планируют сделать гостиницу

Накануне начался снос дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской, 51. Об этом 16 августа сообщили петербургские градозащитники в телеграм-канале «SOS СПб СНОС».
Активисты полагают, что работы ведутся незаконно, поскольку срок выданной в 2017 году разрешительной документации истек, а новое разрешение им найти не удалось.
Однако, как сообщили «Фонтанке» в КГИОП, все разрешения на проведение работ есть, дворовые флигели аварийные и они будут восстановлены.
КГИОП в 2017 действительно согласовал проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия под гостиницу, разработанный архитектурным бюро «Студия 44». Документация предусматривала ремонт и реставрацию лицевого флигеля, разборку трех дворовых аварийных флигелей и их восстановление после, а также устройство подземной парковки.
По данным комитета, предусмотренные конструктивные и инженерные решения не оказывают влияния на предмет охраны памятника. В марте 2022 года КГИОП выдал новые разрешения на проведение работ по сохранению объекта и на строительство.
Особняк Е. П. Салтыковой 1845 года постройки находится в собственности ООО «Северная Земельная Компания». В июне 2020 года правительство Петербурга заключило с инвестором соглашение о приспособлении объекта к современному использованию. Аварийное здание запланировали отреставрировать и создать внутри гостиницу высшей категории на 44 номера.
Стоимость работ оценили в 950 млн рублей. Предполагается, что в результате бюджет города получит более 63 млн рублей.
По данным СПАРК, «Северная Земельная Компания» принадлежит двум компаниям, зарегистрированным на Кипре. В марте 2022 года у нее сменился гендиректор — им стал Антон Плютов.