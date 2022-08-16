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    Сносом особняка Салтыковой в Петербурге заинтересовался Следственный комитет

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    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за начавшегося сноса особняка Салтыковой на Большой Морской, 51 в Петербурге. Об этом 16 августа сообщили в телеграм-канале ведомства.

    Как отмечается, председатель СК отреагировал на обращение горожан с просьбой проверить законность демонтажа памятника. Бастрыкин дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Дмитрию Иванову возбудить уголовное дело и представить оперативный доклад. За ходом расследования проследит центральный аппарат СК.

    Градозащитники заметили снос дворовых флигелей особняка Салтыковой накануне вечером, сообщение об этом распространилось сегодня утром. Активисты полагают, что демонтаж проводится незаконно, поскольку срок выданной в 2017 году разрешительной документации истек, а новое разрешение им найти не удалось.

    Однако, как сообщили «Фонтанке» в КГИОП, все разрешения на проведение работ есть, дворовые флигели аварийные и они, согласно проекту, будут разобраны и восстановлены. Новые разрешения на проведение работ по сохранению объекта и на строительство комитет выдал в марте 2022 года.

    На журналиста и градозащитника Олега Мухина, который 16 августа приехал к зданию для проведения одиночного пикета против сноса, напали неизвестные. «Как только начал снимать, как ломают здание, на меня налетели четыре здоровых мужика», — пояснил Мухин. Пострадавшего доставили в больницу с переломом правой скуловой кости и черепно-мозговой травмой. В телеграм-канале «SOS СПб СНОС» появилось фото, как в палате у активиста принимает заявление сотрудник полиции.

    После происшествия на месте работают сотрудники Следственного комитета, которые проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Особняк Е. П. Салтыковой 1845 года постройки признан объектом культурного наследия. В июне 2020 года правительство Петербурга заключило с ООО «Северная Земельная Компания» соглашение о приспособлении памятника к современному использования. Аварийное здание запланировали отреставрировать и создать внутри гостиницу высшей категории на 44 номера. Стоимость работ оценили в 950 млн рублей. Предполагалось, что в результате бюджет города получит более 63 млн рублей.

    По данным СПАРК, «Северная Земельная Компания» принадлежит двум компаниям, зарегистрированным на Кипре. В марте 2022 года у нее сменился гендиректор — им стал Антон Плютов.

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    Комментарии 1

    Иван Хмельницкий16 Авг 2022 в 19:44
    Сашок, конечно, был не в курсе.....
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