Сносом особняка Салтыковой в Петербурге заинтересовался Следственный комитет

Как отмечается, председатель СК отреагировал на обращение горожан с просьбой проверить законность демонтажа памятника. Бастрыкин дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Дмитрию Иванову возбудить уголовное дело и представить оперативный доклад. За ходом расследования проследит центральный аппарат СК.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за начавшегося сноса особняка Салтыковой на Большой Морской, 51 в Петербурге. Об этом 16 августа сообщили в телеграм-канале ведомства.

Градозащитники заметили снос дворовых флигелей особняка Салтыковой накануне вечером, сообщение об этом распространилось сегодня утром. Активисты полагают, что демонтаж проводится незаконно, поскольку срок выданной в 2017 году разрешительной документации истек, а новое разрешение им найти не удалось.



Однако, как сообщили «Фонтанке» в КГИОП, все разрешения на проведение работ есть, дворовые флигели аварийные и они, согласно проекту, будут разобраны и восстановлены. Новые разрешения на проведение работ по сохранению объекта и на строительство комитет выдал в марте 2022 года.

