Бастрыкин рубит, из прокуратуры отказы летят. Что происходит вокруг сноса особняка Салтыковой

История, которая началась как привычная уже Петербургу градозащитная шумиха со сносов дворовых флигелей особняка-памятника на Большой Морской улице, 51, за считаные дни превратилась в противостояние прокуратуры и следкома.

Спусковым крючком в этой истории стало избиение журналиста и градозащитника Олега Мухина. 16 августа он с пикетом вышел к особняку Салтыковой. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично отдавал распоряжения: возбудить уголовное дело о насилии над Мухиным и еще одно — о сносе памятника. Сотрудника демонтажной компании Николая Маркова, в котором видят обидчика Мухина, суд не стал отправлять в СИЗО. Бастрыкин потребовал обжаловать это решение. Еще один удар нанесла городская прокуратура, которая отменила постановление о возбуждении уголовного дела по сносу. Причем отменила еще 17 августа, а известно об этом стало сегодня, 25-го. Александр Бастрыкин, который со вчерашнего дня шумит в Петербурге, потребовал возбудить дело повторно.



Градозащитники еще накануне сообщили, что работы по сносу продолжаются, чем накликали Бастрыкина. Сегодня они же подали иск о признании незаконным разрешения на строительство, а суд удовлетворил их ходатайство, запретив демонтажные работы до окончательного решения по делу.

Что известно о проекте

Проектировало гостиницу на месте дворовых флигелей особняка архитектурное бюро «Студия 44». Работы начались еще в 2016 году. Предполагалось, что в гостинице площадью 3 тыс. кв. м будет кафе и подземный паркинг на 36 машино-мест.



Согласно предпроектным предложениям, дворовые флигели уже тогда собирались разобрать, а на их месте построить шестиэтажные корпуса. При этом подразумевалось, что для отделки фасадных стен будут использованы идентичные материалы. Чердак лицевого флигеля (который сносить нельзя) собирались использовать как дополнительный этаж.

Летом 2020 года Смольный сообщил, что одобрил приспособление особняка Салтыковой под современное использование. Было обещано, что ООО «Северная земельная компания» сохранит исторический фасад и внутреннюю планировку исторической части здания, восстановит лепнину, камины, лестницы. Бюджет города должен был получить за это более 63 млн рублей, а объем инвестиций оценивался в 950 млн рублей.



Любопытный момент: о заключении соглашения Смольный рассказал в 2020 году, но еще за три года до этого «Северная земельная компания» заказала государственную историко-культурную экспертизу авторства Александры Аверьяновой (итоговый акт есть в распоряжении редакции). Целью экспертизы было определение соответствия проекта требованиям государственной охраны памятников.



Во время вчерашнего визита Бастрыкина к особняку Салтыковой в кадр нашего корреспондента попал мужчина в алом поло. Это Алексей Житомирский, депутат МО «Сампсониевское» и глава благотворительного фонда «Дети», который был создан по инициативе экс-члена парламента Петербурга Сергея Купченко.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Житомирский также занимает пост замгендиректора ООО «Реставрационная компания "Союз"», которая, согласно информационному щиту, является подрядчиком на объекте. Компанию возглавляет супруга Житомирского Татьяна. Фирма — участник реставрационного рынка госзакупок. Всего с 2017 года юрлицо заключило 29 контрактов на 320,2 млн рублей. В списке — Каменноостровский и Мариинский дворцы, Александринский театр, Дом-музей Римского-Корсакова в Ленобласти, дом Брюна и другие.

Житомирский рассказал «Фонтанке», что «Союз» отвечает за реставрационные работы, а высота дворовых корпусов гостиницы осталась без изменений — те же шесть этажей. Собеседник добавил, что в настоящее время и само здание, и участок принадлежат городу, инвестор получит объект в собственность только после реставрации и завершения строительства гостиницы.



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Как писала «Новая газета», есть еще одна экспертиза, проведенная Светланой Шуньгиной. По информации издания, в документе нашлись несостыковки: в подписанном акте говорится, что экспертиза проведена в период с 31 марта по 17 апреля 2016 года на основании задания комитета по охране памятников от 18 апреля 2017 года, а сам акт датирован 17 апреля 2017 года. Шуньгина, кстати, известна экспертизой, благодаря которой сняли с охраны территорию казарм Новочеркасского полка, и не возражала в свое время против застройки двора Михайловского дворца.



История дома Салтыковой

Особняк построили в 1845 году, перестраивали и надстраивали несколько раз, поэтому дата постройки значится 1852–1857 годы и 1898 год. Последнее изменение было сделано во второй половине XX века. Тогда Большая Морская называлась улицей Герцена. Лицевой корпус в 1954 году был надстроен третьим этажом (со стороны улицы) и стилизован под исторический фасад, выполненный архитектором Г. Э. Боссе в 1846 году.

Чуть позднее провели надстройку на один этаж западного и северного флигелей. Проект был осуществлён: окна антресоли, выходящие на крышу западного флигеля, были заложены, в северном флигеле заменили лестницу.

Сеткой фасад особняка затянут уже более 12 лет. Однако статус проблемного объект получил гораздо раньше. В начале XXI века в здании работал военный комиссариат Центрального района. Но с 2004 года особняк не эксплуатировался — до передачи его в аренду ООО «А2». В 2009 году демонтировали эркер-переходник на дворовом фасаде главного корпуса.

Как сообщалось, на тот момент здание планировали приспособить под бизнес-центр. Издание «Канонер» писало, что комитет по охране памятников занял жесткую позицию, поэтому арендатор намеревался не реконструировать, а именно отреставрировать особняк. Максимум, который обсуждался, это надстройка мансарды. Правда, работы так и не начались, и Георгий Полтавченко, на тот момент еще губернатор, подписал в 2014 году постановление об утрате силы решения передать «А2» особняк.



Что известно об инвесторе

ООО «Северная земельная компания», по данным СПАРК, была учреждена в ноябре 2012 года, на тот момент ею единолично владел некий Игорь Батанов, потом недолго — Светлана Викулова, а затем фирма перешла во владение кипрского офшора ЛАБКРЭСТ ЛИМИТЕД. С января 2016-го по ноябрь 2019-го компанией владел Виктор Иванович Тырышкин, которого накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вызвал на разговор. Актуальные собственники — два офшора — EUROACTIVE LIMITED (99,9%) и TRANSGATE LIMITED (0,10%). Оба также прописаны на Кипре. Гендиректор компании — Антон Александрович Плютов, именно ему накануне пришлось проехать с Бастрыкиным с Большой Морской в СК.



68-летний Тырышкин — создатель и президент корпорации «ВИТ». Как указано на сайте компании, предприниматель является заслуженным строителем РФ, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени и ордена Почета. Предприятие позиционирует себя как ведущее в Московской области и называет себя крупнейшим застройщиком в подмосковном Пушкино. По СПАРКу, Тырышкин — совладелец шести юрлиц: «Альфа-вит», «ВИТ-Стройдеталь», «Гранд Финанс», «Корпорация ВИТ», «Центр Ком» и «Шестой этаж».



Тырышкин учился в Военно-космической академии им. Можайского, занимается благотворительностью в адрес Русской православной церкви — строит и реконструирует храмы. В разделе «Благотворительность», опять же на сайте «Корпорации ВИТ», в списке проекты в трех регионах: Ярославской, Московской и Костромской областях. Упоминаются восстановление Спасо-Преображенского собора в Рыбинске, отстройка Никольского собора в Переяславле-Залесском, восстановление Костромского кремля и другое. В ноябре 2016 года комитет имущественных отношений и ООО «Корпорация ВИТ» (гендиректор и совладелец — Тырышкин) заключили договор аренды здания по адресу: Расстанная улица, 20А, на 49 лет. Это памятник регионального значения «Дом престарелых и увечных граждан "Николаевский дом призрения"». В корпорации ранее рассматривали варианты, что здание может выполнять медицинскую, образовательную или культурную функции, а также хотели восстановить соседскую церковь. В 2020 году правительственное издание «Петербургский дневник» сообщало, что администрация Фрунзенского района предлагала приспособить здание под музей. В марте 2022 года КГИОП выдал задание на проведение работ по сохранению памятника.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

