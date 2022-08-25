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    Градозащита от Бастрыкина

    Градозащитники оспаривают в суде строительство гостиницы на месте флигелей особняка Салтыковой

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    Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал иск градозащитников о признании незаконными разрешения на строительство гостиницы и разрешения на проведение работ по сохранению дома-памятника — особняка Салтыковой на Большой Морской улице, 51. Об этом 25 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В качестве истцов выступают петербуржцы Олег Мухин, Елена Павлова и Павел Шепетков. В качестве ответчика — комитет по охране памятников. Первое заседание назначено на 14 сентября.

    Заявители добиваются признания документов незаконными и обязания комитета отменить их.

    Также истцы ходатайствовали о применении мер предварительной защиты в виде запрета компании «Северная Земельная Компания» и любым другим лицам осуществлять любые работы по демонтажу (сносу) здания или любых его частей. Суд удовлетворил ходатайство, запрет действует до вступления решения суда по делу в законную силу.

    О демонтаже дворовых флигелей особняка Салтыковой градозащитники сообщили вечером 15 августа. На следующий день для проведения пикета против сноса на место приехал журналист Олег Мухин. Он был избит, Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по двум статьям (незаконное лишение свободы и избиение). Обвиняемым по делу проходит Николай Марков, суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий, что вызвало неудовольствие Бастрыкина. Также дело было возбуждено из-за самого сноса.

    Накануне градозащитники сообщили, что демонтажные работы продолжаются, и на место приехал сам председатель СК, который увез на «разговор» Виктора Тырышкина — заслуженного строителя, еще несколько лет назад значившегося учредителем «Северной Земельной Компании». «Фонтанка» расспросила его о содержании беседы.

    Особняк Е. П. Салтыковой 1845 года постройки находится в собственности ООО «Северная Земельная Компания». В июне 2020 года правительство Петербурга заключило с инвестором соглашение о приспособлении объекта к современному использованию. Аварийное здание запланировали отреставрировать и создать внутри гостиницу высшей категории на 44 номера.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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