Не знаю, кого забирали, но забирал сам Бастрыкин. У особняка Салтыковой прошла небывалая операция

Особняк Салтыковой на Большой Морской улице, 51 попал сначала в градозащитную, а потом в криминальную хронику. Но все это было только преамбулой: вечером 24 августа глава СК Александр Бастрыкин задал здесь новый стандарт оперативной работы.
В среду на огороженной строительным забором территории особняка Салтыковой, что на Большой Морской, было тихо. Разве что неярко работал следователь: оно и понятно, его высшее руководство в лице Бастрыкина поручило проверить информацию о сносе исторических флигелей дома, а после того, как там избили градозащитника Олега Мухина — возбудить дело. В этот момент подъехал кортеж.
«Фонтанка» подробно рассказывала, как развивались события до 24 августа. «Северная земельная компания» (СЗК), владеющая особняком, делает там гостиницу, градозащитники видят незаконный снос исторических дворовых флигелей. По традиции последнего времени, написали самому Бастрыкину, благо он уже продемонстрировал, что действительно обеспокоен разрушением старинных зданий в Петербурге. СК и правда заинтересовался, а еще больше после того, как на месте был избит один из активистов Олег Мухин. Следствие задержало предположительного виновника с «демонтирующей» стороны» — Николая Маркова, однако суд отказался арестовывать его. Бастрыкин поручил обжаловать это решение, а градозащитники отчитались, что снос так и продолжается.
Видимо, главный следователь страны понял, что из Москвы его услышали не все. Из подъехавших на Большую Морскую машин вышел он и сотрудники его личной охраны. Несколько коротких вопросов: как обстановка, кто есть кто, где директор компании-инвестора. Директор Антон Плютов был здесь же, так что ему и достался мало кому знакомый опыт — проехать с Бастрыкиным лично на допрос в СК. Благо до Мойки недалеко.
Дальше, насколько можно судить, ситуация развивалась в двух направлениях. К особняку приехала полиция, начались задержания pабочих. Видео было опубликовано в телеграм-канале, который освещает проблематику сноса исторических зданий. В общем, если кто-то собирался поработать с флигелями во вторую смену, у него не вышло.
Одновременно уже с Мойки звонили непосредственно инвестору. Это для стороннего наблюдателя найти владельца «СЗК» — проблема, так как в учредительных документах значатся два кипрских офшора. А личный разговор все упрощает, так что звонили адресно Виктору Михайловичу Тырышкину — заслуженному строителю, меценату, почетному гражданину в диапазоне от Ярославля до Переславля-Залесского, кавалеру многих государственных наград и наград РПЦ. По совместительству президенту Корпорации ВИТ. Еще несколько лет назад Тырышкин официально значился учредителем «Северной земельной компании», сейчас не просматривается, но в СК вызывают не по ЕГРЮЛ.
Корреспондент может засвидетельствовать: Тырышкин был в СК на Мойке, спокойно вышел оттуда и уехал на дорогой иномарке. «Фонтанка» связалась с заслуженным строителем Российской Федерации, чтобы уяснить: как выглядит разговор с Бастрыкиным в такой нестандартной ситуации.
— Это не был допрос, и не был опрос, это был разговор. Александра Ивановича очень волнует состояние Санкт-Петербурга, и он усмотрел нарушения. Собственно, это пока непонятно, будут разбираться люди и так далее.
— А от вас он чего хотел? Просто донести эту информацию?
— Да нет, он сказал, почему это все происходит. Почему не остановили стройку? Да потому, что не было указания никакого. Все документы в идеальном порядке. Александра Ивановича очень волнует состояние города, наши объекты — это небольшая часть того, с чем он работает. Ну и несмотря на то, что в нашем понимании нарушений нет, мы должны были сесть с людьми, как поступаем обычно, людей мы не боимся. Сесть с людьми, объяснить, что и как мы собираемся делать, услышать все замечания, учесть все рекомендации и после этого делать работу. А мы стали делать работу чисто по документам.
— А после разговора остановите работу?
— Да, я обещал, без всяких запретительных мер.
— Если не секрет, как разговор проходил? Голос никто не повышал?
— Нет, разговор на самом деле был душевный. Александр Иванович, наоборот, пытается помочь в деле восстановления, а не вредить ему. Мы очень много памятников восстановили, эти памятники в общем-то знаковые.
— А эпизод с Олегом Мухиным обсуждали?
— Я сразу приехал, как только услышал об этом. Я слышал об этом. С Мухиным я попросил бы меня как-то связать, чтобы мы с ним как-то поговорили, чаю попили («Фонтанка» передала это предложение Олегу и лично. — Прим. ред.)
Как отчитался позже СК, его руководитель поручил возбудить в отношении Николая Маркова еще одно уголовное дело и добиться-таки его ареста. Кроме того, Бастрыкин рассчитывает на приостановку всех сносов в городе, если речь о «спорных объектах культурного наследия».
Личный приезд главы СК без предупреждения — это, безусловно, новая веха в истории градозащитного движения. «Фонтанка» писала, что Александр Бастрыкин особенно внимательно относится к громким эпизодам этой борьбы — от сноса манежа лейб-гвардии Финляндского полка до торговых бань Екимовой и еще целых дома Лапина и кинотеатра «Слава». Но если раньше сенсацией казалось возбуждение уголовного дела по превышению должностных полномочий в городском КГИОП, то теперь задана новая планка, и пресным покажется любой эпизод, не украшенный личным присутствием Бастрыкина.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»