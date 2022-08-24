Не знаю, кого забирали, но забирал сам Бастрыкин. У особняка Салтыковой прошла небывалая операция

В среду на огороженной строительным забором территории особняка Салтыковой, что на Большой Морской, было тихо. Разве что неярко работал следователь: оно и понятно, его высшее руководство в лице Бастрыкина поручило проверить информацию о сносе исторических флигелей дома , а после того, как там избили градозащитника Олега Мухина — возбудить дело . В этот момент подъехал кортеж. «Фонтанка» подробно рассказывала, как развивались события до 24 августа. «Северная земельная компания» (СЗК), владеющая особняком, делает там гостиницу, градозащитники видят незаконный снос исторических дворовых флигелей . По традиции последнего времени, написали самому Бастрыкину, благо он уже продемонстрировал, что действительно обеспокоен разрушением старинных зданий в Петербурге. СК и правда заинтересовался, а еще больше после того, как на месте был избит один из активистов Олег Мухин. Следствие задержало предположительного виновника с «демонтирующей» стороны» — Николая Маркова, однако суд отказался арестовывать его. Бастрыкин поручил обжаловать это решение , а градозащитники отчитались, что снос так и продолжается. Видимо, главный следователь страны понял, что из Москвы его услышали не все. Из подъехавших на Большую Морскую машин вышел он и сотрудники его личной охраны. Несколько коротких вопросов: как обстановка, кто есть кто, где директор компании-инвестора. Директор Антон Плютов был здесь же, так что ему и достался мало кому знакомый опыт — проехать с Бастрыкиным лично на допрос в СК. Благо до Мойки недалеко.

Корреспондент может засвидетельствовать: Тырышкин был в СК на Мойке, спокойно вышел оттуда и уехал на дорогой иномарке. «Фонтанка» связалась с заслуженным строителем Российской Федерации, чтобы уяснить: как выглядит разговор с Бастрыкиным в такой нестандартной ситуации.



— Это не был допрос, и не был опрос, это был разговор. Александра Ивановича очень волнует состояние Санкт-Петербурга, и он усмотрел нарушения. Собственно, это пока непонятно, будут разбираться люди и так далее.



— А от вас он чего хотел? Просто донести эту информацию?



— Да нет, он сказал, почему это все происходит. Почему не остановили стройку? Да потому, что не было указания никакого. Все документы в идеальном порядке. Александра Ивановича очень волнует состояние города, наши объекты — это небольшая часть того, с чем он работает. Ну и несмотря на то, что в нашем понимании нарушений нет, мы должны были сесть с людьми, как поступаем обычно, людей мы не боимся. Сесть с людьми, объяснить, что и как мы собираемся делать, услышать все замечания, учесть все рекомендации и после этого делать работу. А мы стали делать работу чисто по документам.



— А после разговора остановите работу?



— Да, я обещал, без всяких запретительных мер.



— Если не секрет, как разговор проходил? Голос никто не повышал?



— Нет, разговор на самом деле был душевный. Александр Иванович, наоборот, пытается помочь в деле восстановления, а не вредить ему. Мы очень много памятников восстановили, эти памятники в общем-то знаковые.



— А эпизод с Олегом Мухиным обсуждали?



— Я сразу приехал, как только услышал об этом. Я слышал об этом. С Мухиным я попросил бы меня как-то связать, чтобы мы с ним как-то поговорили, чаю попили («Фонтанка» передала это предложение Олегу и лично. — Прим. ред.)



Как отчитался позже СК, его руководитель поручил возбудить в отношении Николая Маркова еще одно уголовное дело и добиться-таки его ареста. Кроме того, Бастрыкин рассчитывает на приостановку всех сносов в городе, если речь о «спорных объектах культурного наследия».



Личный приезд главы СК без предупреждения — это, безусловно, новая веха в истории градозащитного движения. «Фонтанка» писала, что Александр Бастрыкин особенно внимательно относится к громким эпизодам этой борьбы — от сноса манежа лейб-гвардии Финляндского полка до торговых бань Екимовой и еще целых дома Лапина и кинотеатра «Слава». Но если раньше сенсацией казалось возбуждение уголовного дела по превышению должностных полномочий в городском КГИОП, то теперь задана новая планка, и пресным покажется любой эпизод, не украшенный личным присутствием Бастрыкина.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

