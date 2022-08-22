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    Обыски в КГИОП

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    Следователи пришли в петербургский КГИОП по делу о сносе зданий

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    Следователи 22 августа проводят обыски в петербургском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Речь об интересе Александра Бастрыкина к сносу зданий в центре Петербурга.

    По данным «Фонтанки», следователи вошли в комитет утром 22 августа, это только один из адресов, по которым проходят обыски. В пресс-службе КГИОП «Фонтанке» подтвердили, что 22 августа в комитете продолжаются следственные мероприятия, связанные с делом о сносе памятников.

    «Фонтанка» подробно рассказывала об уголовном деле, которое СК возбудил по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В сферу внимания главы Следкома Александра Бастрыкина попали несколько случаев, когда в центре Петербурга и не только сносились здания, по ряду признаков являвшиеся историческими. Обращение в СК писали градозащитники. Говорилось о снесенном манеже лейб-гвардии Финляндского полка, торговых банях Екимовой, доме купца Петра Масалева в Песочном, пока еще существующем доме Лапина. Активисты сообщали, что дома сносят под предлогом их аварийности или за счет документального омоложения, чтобы официальная дата постройки была позже 2017 года. КГИОП, в свою очередь, настаивал, что определение возраста зданий вообще не входит в его полномочия, а выдаваемое им заключение о соответствии проектного решения не позволяет само по себе что-либо сносить.

    Уже в июне градозащитники попросили Бастрыкина проверить также законность демонтажа дома Шагина на Фонтанке. Кроме того, на прошлой неделе глава СК поручил возбудить дело из-за работ по сносу особняка Салтыковой на Большой Морской, а также из-за избиения журналиста и активиста градозащитного движения Олега Мухина, который 16 августа приехал к зданию и подвергся нападению.

    Уже в пятницу, 19 августа, Бастрыкин потребовал проверить информацию о планируемом сносе здания бывшего кинотеатра «Слава».

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