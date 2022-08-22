Следователи пришли в петербургский КГИОП по делу о сносе зданий

Следователи 22 августа проводят обыски в петербургском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Речь об интересе Александра Бастрыкина к сносу зданий в центре Петербурга.
По данным «Фонтанки», следователи вошли в комитет утром 22 августа, это только один из адресов, по которым проходят обыски. В пресс-службе КГИОП «Фонтанке» подтвердили, что 22 августа в комитете продолжаются следственные мероприятия, связанные с делом о сносе памятников.
«Фонтанка» подробно рассказывала об уголовном деле, которое СК возбудил по
Уже в июне градозащитники попросили Бастрыкина проверить также законность демонтажа дома Шагина на Фонтанке. Кроме того, на прошлой неделе глава СК поручил возбудить дело из-за работ по сносу особняка Салтыковой на Большой Морской, а также из-за избиения журналиста и активиста градозащитного движения Олега Мухина, который 16 августа приехал к зданию и подвергся нападению.
Уже в пятницу, 19 августа, Бастрыкин потребовал проверить информацию о планируемом сносе здания бывшего кинотеатра «Слава».