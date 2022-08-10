Бастрыкин потребовал доложить, как движется дело о сносе исторических зданий в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин хочет знать, насколько продвинулись петербургские следователи в деле о превышениях, допущенных чиновниками смольнинского комитета по охране памятников.
Как сообщает пресс-служба ведомства 10 августа, Бастрыкин поручил и.о. главного следователя Петербурга Марине Парастаевой доложить о том, что было сделано за 2,5 месяца.
Уголовное дело появилось после того, как до председателя СКР в мае достучались петербургские депутаты, обеспокоенные судьбой исторических зданий. В особенности домом Лапина на Рижском проспекте, построенном в 1840 году. Сейчас вокруг этого памятника идет судебное разбирательство, в основе которого незаконное «омоложение». Пока что снос запретили. По версии градозащитников, объект намеренно доводят до аварийного состояния.
Дело возбудили по статье о превышении должностных полномочий (286 УК). Конкретных фамилий в нём не было, об их появлении летом не сообщалось. По версии следствия, неустановленные лица из числа чиновников КГИОП превышали свои полномочия и выдавали застройщикам заключения о том, что их планы по сносу не противоречат принципам охраны зданий. «Фонтанка» показывала, кого в уголовном деле назвали жертвами.