Посмотрите «до» и «после». Кого назвали жертвами в уголовном деле против работников КГИОП

Следственный комитет РФ возбудил в отношении неустановленных сотрудников комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновники по сути причастны к подготовке исторических зданий к сносу, параллельно год постройки менялся на постреволюционный, позволяющий их демонтировать. Список перечислен в заявлении градозащитников. Так что, в отличие от подозреваемых, жертвы известны поименно. «Фонтанка» рассказывает и показывает.





Дом Лапина — 1840 год



Фото: CityWalls Поделиться Поделиться





Здание на углу Рижского проспекта и переулка Лодыгина построили в 1840 году. В середине XX века дом Лапина был перестроен, надстроен и в итоге вошел в состав нового здания. Застройщик, ООО «Цесма» (дочернее предприятие компании «СЭТЛ»), собирался возвести на месте квартала на Рижском девятиэтажный ЖК на Рижском. По версии градозащитников, демонтажная компания «Прайд» намеренно доводит объект до аварийного состояния.

КГИОП пояснил, что здания, расположенные по адресу: Рижский пр., 24–26, «не являются и никогда не являлись объектами культурного наследия и не находились в границах их территорий». Проект застройщика с сохранением конструкций исторических зданий комитет согласовал, но в петербургском Госстройнадзоре уведомление о сносе дома не приняли. В итоге работы были приостановлены.



Идет суд, пока наложен запрет на снос.



Манеж лейб-гвардии Финляндского полка — 1854 год



Фото: ВООПИК Поделиться Поделиться





Фото: Валентин Егоршин/«Фонатнка.ру» Поделиться Поделиться





Манеж лейб-гвардии на Большом проспекте Васильевского острова построили в 1854 году. В 1930-м его перестроили под хлебозавод, а еще через 30 лет надстроили второй этаж. В документах год строительства указан как 1937.

В 2020 году Госстройнадзор выдал ООО «Специализированный застройщик «Легенда Большого проспекта В. О.» разрешение на строительство на месте манежа нового жилого комплекса. Проект предусматривает до 10 этажей.

Куйбышевский районный суд встал на сторону активистов и запретил снос здания. В городском суде это решение отменили, и манеж лейб-гвардии Финляндского полка «Прайд» снес в экстренном режиме.



КГИОП, ссылаясь на разрешение Госстройнадзора и решение Санкт-Петербургского городского суда, настаивает на законности демонтажных работ. Включить манеж в список объектов культурного наследия комиссия комитета отказалась еще в 2020 году.



Торговые бани Екимовой — 1813 и 1826 годы



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Корпуса торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны относятся к первой половине XIX века. По информации депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского, согласно архивным документам, корпуса возведены в 1813 и 1826 годах. Прошлый собственник, завод «Навигатор», объединил их с более поздними зданиями в одну литеру. Так постройки позапрошлого века официально превратились в здания 1948 года.



Любые демонтажные работы запретили до конца разбирательств о подлинной дате строительства. Несмотря на это, в апреле один из корпусов снесли. Техническим заказчиком работ по сносу объектов является компания «Пегас», но сам комплекс зданий принадлежит компании ПИК. Судя по открытым данным, там собираются построить жилой комплекс.

КГИОП заявляет, что здание на Малом проспекте П.С. не является и никогда не являлось объектом культурного наследия. После решения Куйбышевского районного суда о временном запрете демонтажа комитет направил собственнику объекта «предостережение о недопущении нарушения требований законодательства и осуществлении работ в отношении здания».



Васильевский винный городок — XIX век



Фото: CityWalls Поделиться Поделиться





Градозащитники утверждают, что здание Васильевского винного городка на Уральской улице было возведено в 1806 году. То, что объект построен до 1917 года, подтверждает и КГИОП. До 2019 года здание имело статус объекта культурного наследия, но позже этого статуса лишилось — после экспертизы, которую провели по заказу компании «Максидом», застройщика.



В феврале часть здания снесли. Как утверждают активисты, с использованием тяжелой техники, экскаватора и строительного манипулятора. КГИОП нарушений не увидел, поскольку проект застройщика предусматривает не полный демонтаж зданий, а только снос аварийных конструкций. Как объяснил «Максидом» РБК, «разбор [объекта] происходит с сохранением материалов для их повторного использования». Член совета директоров компании Мария Евневич утверждает, что жилья на месте Васильевского винного городка не будет. «Мы планируем привести их (объекты культурного наследия. — Прим. ред.) в порядок, восстановить и приспособить для современного использования», — рассказала Евневич «Ведомостям».



Дом купца Петра Масалева в поселке Песочный — 1910 год

