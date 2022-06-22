Петербуржцы попросили Бастрыкина проверить законность демонтажа дома Шагина на Фонтанке

Жители домов по соседству с печально известным домом А.Я. Шагина (Зыковых) на набережной Фонтанки обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность проводимых работ: у здания-памятника разобрана кровля, частично — конструкции корпуса. Об этом 22 июня сообщает градозащитный телеграм-канал «SOS СПб СНОС».
Как отмечают авторы обращения, жители домов 145а и 143, в начале июня 2022 года начались работы по демонтажу конструкций здания, и работы в настоящее время продолжаются. Кроме кровли рабочие успели демонтировать значительный объем внутренних стен и часть дворового фасада.
В 2016 году здание получило статус памятника, а в 2019 году распоряжением КГИОП был уточнен его предмет охраны. Фактически он был сокращен — остались только лицевой фасад и интерьеры парадной лестницы, а материал дворового фасада и брандмауэрных стен — кирпич, и сами брандмауэры — пропали. Именно этот документ и попросили проверить главу СК петербуржцы, так как считают, что именно этот документ и позволил проводить демонтаж конструкций здания.