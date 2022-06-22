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    Петербуржцы попросили Бастрыкина проверить законность демонтажа дома Шагина на Фонтанке

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    3 комментария

    Жители домов по соседству с печально известным домом А.Я. Шагина (Зыковых) на набережной Фонтанки обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность проводимых работ: у здания-памятника разобрана кровля, частично — конструкции корпуса. Об этом 22 июня сообщает градозащитный телеграм-канал «SOS СПб СНОС».

    Как отмечают авторы обращения, жители домов 145а и 143, в начале июня 2022 года начались работы по демонтажу конструкций здания, и работы в настоящее время продолжаются. Кроме кровли рабочие успели демонтировать значительный объем внутренних стен и часть дворового фасада.

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    В 2016 году здание получило статус памятника, а в 2019 году распоряжением КГИОП был уточнен его предмет охраны. Фактически он был сокращен — остались только лицевой фасад и интерьеры парадной лестницы, а материал дворового фасада и брандмауэрных стен — кирпич, и сами брандмауэры — пропали. Именно этот документ и попросили проверить главу СК петербуржцы, так как считают, что именно этот документ и позволил проводить демонтаж конструкций здания.

    Фото: SOS СПб СНОС

    Дом, являющийся региональным памятником, расположен по адресу: набережная р. Фонтанки, 145б, литера А, и получил название по имени бывшего владельца — купца Алексея Шагина. Здание известно также тем, что в нем размещалась редакций журнала «Русская старина».

    К началу 1990-х дом Шагина расселили, до 2008 года он передавался от ведомства к ведомству, пока не оказался у ЗАО «Нежилой фонд Консалт». В планах появился проект гостиницы, начался снос, но разрушить успели только дворовые флигели. В 2018 году собственником стал топ-менеджер структуры Иркутской нефтяной компании, и процесс перестройки под гостиницу возобновился.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (3)

    Avs7153
    —Там что, есть красивые дома?
    —???
    —F... n...!
    252674901
    Нашли же к кому обращаться!
    AndrewBarsik
    Проверять законность должно другое ведомство. Прокуратурой называется. Ведомство Бастрыкина должно преступления расследовать. А оно вместо этого занимается проверкой "слёзниц", которые пишут Бастрыкину его питерские друзья. Заявления о преступлениях от людей, не входящих в число знакомых Бастрыкина, стойко игнорируются.
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