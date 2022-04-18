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    Новый снос — новые задержания. От завода «Навигатор» опять увозят в полицию

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    17 комментариев

    На Малом проспекте Петроградской стороны, где в понедельник возобновился демонтаж корпусов бывшего завода «Навигатор», задержали одного из защитников зданий. Он говорит, что на него показали как на метателя бутылок.

    Как сообщил корреспондент «Фонтанки», полиция 18 апреля приехала на место со следующими вводными: кто-то нецензурно ругается и бросается бутылками. Под секундное подозрение попал даже сам корреспондент, однако заявитель его не опознал. Вскоре в участок увезли одного из активистов — Олега Мухина. Как он сам рассказал — вместе с заявителем, Сергеем Курило, так как Мухин объяснимо подал заявление по заведомо ложному доносу (ст. 306 УК РФ).

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    Напомним, снос зданий на Малом проспекте, 4, возобновился утром 18 апреля, хотя, по словам активистов, администрация района гарантировала, что работы не начнутся до итогов специального совещания. Работы проводит компания «Прайд». Активисты обратились в полицию и в МЧС.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Комплекс зданий, который принадлежит компании ПИК, включает торговые бани Екимовой; градозащитники считают, что речь идет об исторических зданиях. Демонтаж начался еще в пятницу, однако вышедшие «в караул» активисты сумели его остановить. Тогда тоже не обошлось без задержаний.

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    Комментарии (17)

    Pupin
    Что-то много за последнее время негативных новостей.
    264510841
    Видимо некоторым совсем нечего делать.
    Вот этих защитников заставить за свой счёт построить новый завод или отреставрировать старый и в дальнейшем самим использовать по своему усмотрению.
    pavas
    Ну так а чего теперь стесняться: врут, что нашего любимого дядю Сашу будут теперь заксовские едросы переназначать. Видимо, даже Горизбирком бессилен Беглову обеспечить переизбрание.
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