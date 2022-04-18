Новый снос — новые задержания. От завода «Навигатор» опять увозят в полицию

На Малом проспекте Петроградской стороны, где в понедельник возобновился демонтаж корпусов бывшего завода «Навигатор», задержали одного из защитников зданий. Он говорит, что на него показали как на метателя бутылок.
Как сообщил корреспондент «Фонтанки», полиция 18 апреля приехала на место со следующими вводными: кто-то нецензурно ругается и бросается бутылками. Под секундное подозрение попал даже сам корреспондент, однако заявитель его не опознал. Вскоре в участок увезли одного из активистов — Олега Мухина. Как он сам рассказал — вместе с заявителем, Сергеем Курило, так как Мухин объяснимо подал заявление по заведомо ложному доносу (ст. 306 УК РФ).
Напомним, снос зданий на Малом проспекте, 4, возобновился утром 18 апреля, хотя, по словам активистов, администрация района гарантировала, что работы не начнутся до итогов специального совещания. Работы проводит компания «Прайд». Активисты обратились в полицию и в МЧС.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Комплекс зданий, который принадлежит компании ПИК, включает торговые бани Екимовой; градозащитники считают, что речь идет об исторических зданиях. Демонтаж начался еще в пятницу, однако вышедшие «в караул» активисты сумели его остановить. Тогда тоже не обошлось без задержаний.