У торговых бань Екимовой начались задержания. Увозят защитников здания

Караул активистов на Малом проспекте Петроградской стороны вечером в пятницу, 15 апреля, перешел в стадию полицейских задержаний. Началось все с конфликта между ними и охранниками.
Как рассказал «Фонтанке» очевидец событий, двое горожан, которые стремятся предотвратить снос здания, повздорили с охранниками стройплощадки. Заявления в полицию написали обе стороны конфликта, в итоге в 18-й отдел увезли именно активистов.
«Фонтанка.ру»
Кроме того, очевидцы сообщают, что активисты паркуются прямо напротив арки, пытаются затруднить проход во двор тем рабочим, которые заносят туда профлист.
автор видео Валентин Егоршин
Ранее группа активных горожан начала дежурство у комплекса зданий на Малом проспект П. С., 4, собственником которого является компания ПИК. Помимо заводской части он включает корпуса торговых бань Екимовой. Накануне вокруг него поставили строительный забор и начали разбор дворового флигеля. Градозащитники настаивают, что здание историческое.