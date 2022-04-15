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    Петербуржцы встали в караул у торговых бань Екимовой. Зданию грозит снос

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    4 комментария

    Петербуржцы 15 апреля вышли на дежурство к зданию торговых бань Екимовой на Малом проспекте Петроградской стороны, дом 4. Здание окружено забором, горожане опасаются, что постройку в ближайшее время ждет снос.

    Как сообщает движение «Живой город», строительный забор вокруг здания появился днем ранее, а в настоящее время ведется снос одного из советских дворовых корпусов. Горожане опасаются, что в ближайшее время техника начнет сносить и исторические лицевые корпуса. Подрядчиком работ, как указано на информационном щите, выступает ООО «СК «Прайд».

    «Фонтанка.ру»

    По информации депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского, архивные документы свидетельствуют, что корпуса возведены в 1813 и 1826 годах, однако в официальных документах значится 1948 год постройки. На 25 апреля намечено очередное судебное заседание по делу, в рамках которого градозащитники пытаются доказать искусственное «омоложение» здания. В случае если им это удастся, снос построек окажется под запретом.

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    Напомним, комплекс зданий бывшего завода «Навигатор» ранее выкупила компания ПИК. Как сообщили «Фонтанке» в Госстройнадзоре, уведомление о сносе с пакетом документов здания торговых бань Екимовой поступило в службу, это считается госуслугой, и она все еще не оказана (на это отводится 7 рабочих ней). В службе добавили, что в соответствии с требованиями Градкодекса, собственник участка в праве осуществить демонтаж расположенных на нем построек в уведомительном порядке.

    Ровно неделю назад начался снос другого здания со спорной датой постройки — манежа лейб-гвардии Финляндского полка. За день до этого суд отменил приостановку разрешения на строительство.

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    Комментарии (4)

    Ганс-Дитрих Геншер
    Эти развалившееся дрова они сохранять хотят?
    VKuser4069393
    Недоговороспособный, мелкотщеславный, самовлюбленный, невежественный во многих вопросах г-н Вишневский дискредитировал с одобрения лобби застройщиков движение градозащитников, превратив это движение в маргинальный цирк-шапито.
    DEMOMON
    Так то на помойку больше похоже. Сносить.
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