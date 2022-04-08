Гвардия умирает, но не сдается. Манежа Финляндского полка на Васильевском больше нет

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Манеж лейб-гвардии Финляндского полка на Васильевском острове начали уничтожать днем 8 апреля. Читатели «Фонтанки» присылают в редакцию фотографии и изумленно спрашивают: «А так можно было? Это ж памятник». Иные вспоминают, что здание вроде бы отстояли градозащитники в суде. Но манеж уже обречен.



О том, что вокруг здания ставят строительные заборы, сообщали еще накануне вечером. Незадолго до этого городской суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая ранее признала незаконной выдачу разрешения на строительство жилого комплекса на месте манежа. Тогда, в первом тайме, победили градозащитники во главе с депутатом Борисом Вишневским, однако КГИОП и ГУИОН подали апелляции и в начале апреля переубедили Фемиду. Дальше оставалось только пригнать технику.



Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Коллизия вокруг манежа описана не единожды. Здание построено в 1854 году, что автоматически должно было бы защищать его от сноса, как и все дореволюционные исторические дома, даже не объекты культурного наследия. В 1930-м его перестроили под хлебозавод, еще через три десятка лет надстроили второй этаж. В итоге в документах значится год постройки — 1937-й, так что еще в конце 2020 года Госстройнадзор выдал ООО «Специализированный застройщик «Легенда Большого проспекта В. О.»» разрешение на строительство нового жилого комплекса на месте манежа. Вскоре суд его приостановил по иску градозащитников, а потом и вовсе запретил сносить здание до завершения судебных разбирательств. Вот они и завершились.

Как рассказал Борис Вишневский, рано утром 8 апреля защитники здания пошли другим путем — подали заявление в КГИОП о признании здания выявленным объектом культурного наследия, чтобы тем самым остановить работы на время его рассмотрения. Некоторые аналогии — запрещенный прием, но это повторение сюжета с СКК. Тогда комитет сперва не принял заявление, затем суд принял решение, что повторить попытку можно будет только 31 января 2020 года. А 31 января СКК экстренно перестал существовать.



Активисты защиты здания, насколько можно судить, поспешили приехать на Большой проспект В. О. днем 8 апреля, они пытались убрать ограждения и остановить работу техники. Фасады манежа лейб-гвардии Финляндского полка, впрочем, уже уничтожены необратимо.



Читатель «Фонтанки»



Разрешение на строительство «Легенде Большого проспекта В. О.», как было выдано 8 декабря 2020 года, так и значится действующим на сайте Госстройнадзора, проект разрабатывало ООО «Евгений Герасимов и партнеры». Общая площадь здания будет под 26 тысяч квадратных метров, высота — 32,5 метра, перепад по числу этажей — от 5 до 10. Всего 146 квартир, автостоянка на 100 мест. Разрешение действует до 8 мая 2025 года.





В ГАТИ «Фонтанке» сообщили, что на основании разрешения застройщику выдан ордер. Судя по реестру, речь идет о складировании материалов, оборудования, о размещении некапитальных строений и сооружений; здесь появится пешеходная галерея. Эксплуатировать ее собирались с декабря 2020 года до лета 2023-го, но все сдвинулось. Судя по комментариям прохожих, организацию процесса они не оценили.



Читатель «Фонтанки»



Вообще на этом пятачке, впритык к манежу, есть еще несколько ордеров на установку лесов — для работ по сохранению объектов культурного наследия, которые успели получить это статус.



Аргументы сторон в суде сейчас уже пригодятся только хроникерам петербургского градостроения — либо в будущих судах, если они состоятся. «Эксперты четко и аргументированно показали суду, что почти все дореволюционное каре манежа сохранилось до венчающего карниза, то есть почти целиком, за вычетом чердачного перекрытия и кровли, — писал накануне Вишневский. — Более того, ГУИОН честно признал, что не может никак объяснить ни 1938, ни 1931 годы, которые фигурировали в разных паспортах объекта».



«Заявление о выявлении этого здания было рассмотрено в 2020 году, в выявлении было отказано, — комментируют в КГИОП. — Полномочия комитета по выдаче предписаний о приостановлении строительных работ ограничены положениями подпункта 3 пункта 6 статьи 11 и пункта 7 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ, в силу которых приостановка строительных и иных работ, проводимых в отношении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не предусмотрена».



В пресс-службе компании-застройщика «Фонтанке» рассказали, что демонтаж займет не одни сутки, на участке много сооружений. Что касается экономической составляющей, то ее еще предстоит пересчитывать: пока суд приостанавливал разрешение на строительство, компания замораживала все процессы по проекту, сейчас его будут возобновлять.



Помимо драмы одного конкретного здания, это еще и удивительно подходящая иллюстрация к градостроительным настроениям в Смольном. Активисты «по охране памятников» месяцами спорили с комитетом по охране памятников о том, до 1917 года построен манеж или после, то есть можно его сносить или нет. КГИОП устал от этого и в ближайшее время собирается править закон № 820–7, где эта отсечка и прописана. Вместо года рождения в качестве охранного критерия хотят прописать «ценность» средовой застройки, для чего привлечь экспертное сообщество. Основной аргумент — до революции построили много архитектурного ширпотреба, который теперь неприкосновенен и тормозит развитие города. Один из главных сторонников этой идеи в профессиональной среде — Евгений Герасимов. Одни из главных критиков — градозащитники и Борис Вишневский в частности. Бенефициары, по умолчанию — девелоперы. Исполнитель — КГИОП. Вот здесь все и встретились.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

