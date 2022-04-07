Манежу лейб-гвардии Финляндского полка в Петербурге снова угрожает снос

Апелляционные жалобы подали комитет по охране памятников и ГУИОН. Здание, образец стиля классицизм, было построено в 1854 году, в 1930-ом его перестроили под хлебозавод, спустя еще 30 лет надстроили второй этаж. В документах в настоящее время, тем не менее, значится, что оно возведено в 1938 году. Это ключевой момент: дореволюционные постройки, старше 1917 года, в Петербурге сносить запрещено. Позицию истцов подтверждают, в том числе, и исторические фото.

«Эксперты четко и аргументированно показали суду, что почти все дореволюционное каре манежа сохранилось до венчающего карниза, то есть почти целиком, за вычетом чердачного перекрытия и кровли... Более того, ГУИОН честно признал, что не может никак объяснить ни 1938 год, ни 1931 годы, которые фигурировали в разных паспортах объекта», — написал парламентарий.

В первой инстанции градозащитники победили: Куйбышевский суд признал выданное разрешение на строительство не законным, и обязал ГУИОН восстановить в документах 1854 год в качестве постройки.

Истцы намерены продолжить судебную борьбу за сохранение знания.