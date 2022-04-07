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    Манежу лейб-гвардии Финляндского полка в Петербурге снова угрожает снос

    Городской суд Петербурга отменил решение нижестоящей инстанции о признании незаконным разрешения на строительство жилого комплекса на месте здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова.

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    Об этом 7 апреля сообщил один из истцов, депутат Заксобрания Борис Вишневский.

    Апелляционные жалобы подали комитет по охране памятников и ГУИОН. Здание, образец стиля классицизм, было построено в 1854 году, в 1930-ом его перестроили под хлебозавод, спустя еще 30 лет надстроили второй этаж. В документах в настоящее время, тем не менее, значится, что оно возведено в 1938 году. Это ключевой момент: дореволюционные постройки, старше 1917 года, в Петербурге сносить запрещено. Позицию истцов подтверждают, в том числе, и исторические фото.

    «Эксперты четко и аргументированно показали суду, что почти все дореволюционное каре манежа сохранилось до венчающего карниза, то есть почти целиком, за вычетом чердачного перекрытия и кровли... Более того, ГУИОН честно признал, что не может никак объяснить ни 1938 год, ни 1931 годы, которые фигурировали в разных паспортах объекта», — написал парламентарий.

    В первой инстанции градозащитники победили: Куйбышевский суд признал выданное разрешение на строительство не законным, и обязал ГУИОН восстановить в документах 1854 год в качестве постройки.

    Истцы намерены продолжить судебную борьбу за сохранение знания.

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    Комментарии (3)

    bigjohn65
    Городской суд Санкт-Петербурга - это диагноз. Юристы, блин. Скоты.
    07A
    Борис красавчик. Представляю как трудно с ним решаются вопросы застройщиками. Но ведь решаются, наверное волшебное слово есть!
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