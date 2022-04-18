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    На территории бывшего завода «Навигатор» снова начался снос

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    На Малом проспекте Петроградской стороны с утра 18 апреля продолжились демонтажные работы. В пятницу защитники комплекса зданий сумели остановить снос.

    Видео работ 18 апреля прислали читатели «Фонтанки». Судя по всему, продолжился снос флигеля во дворе.

    Напомним, появление строительного забора в пятницу, 15 апреля, и начавшийся демонтаж флигеля заставили выйти в «караул» защитников здания. Участок и здания на нем принадлежат компании «ПИК». Помимо заводской части комплекс зданий включает корпуса торговых бань Екимовой, активисты считают их историческими. Вечером в пятницу работы остановили после приезда представителей администрации. По словам активистов, им обещали, что снос не возобновится до проведения специального совещания.

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